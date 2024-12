Poängkungens jakt: “Vill ju inte vara sämre än brorsan”

Inan han blev en stjärna på SHL-nivå hann Malte Strömwall med ett par junior-år i Linköping.

Nu är den 19-årige brorsan, Adam Aunes Johansson, på väg att slå sig in klubbens SHL-lag.

– Han har sagt åt mig att vara kvar sist på isen efter varje träning och nöta, nöta, berättar J20-lagets poängkung.

Adam Aunes Johansson och Malte Strömwall. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Att säga något annat än att Adam Aunes Johansson har hockey i blodet skulle kännas konstigt. Speciellt eftersom pappa är tidigare LHC-spelaren Fredrik Johansson och brorsan heter Malte Strömwall. Själv var han inte speciellt gammal då han första gången beträdde isen i Stångebro Ishall.



– Första gången? Det var när jag åkte med pappa här ute på Stångebro. Då var jag bara tre månader, säger Adam Aunes Johansson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i just Stångebro Ishall samtidigt som Emmy Alasalmi, Moa Wernblom, Moa Gustafsson och tjejerna i Linköpings A-lag packar sina trunkar för bortamatch mot Frölunda.

– Från det första jag kommer ihåg är då jag var liten och vi var ute i Ljungsbro. Alla juniorlag körde där upp till en viss ålder. Sedan flyttade vi in till SAAB Arena.



Som för många andra var hockeyn bara en av flera idrotter han utövade som barn.



– Innebandy, fotboll, golf… Sedan var det svårt för mig att komma ifrån hockeyn eftersom det var många i familjen som spelade.



Adam Aunes Johansson har, även om det är tio års mellan bröderna, alltid haft en bra kontakt med Malte Strömwall.



– Ja, väldigt mycket faktiskt. Vi bodde tillsammans här i Linköping fram till det att han drog till USA.

– Att han spelade i Frölunda och Sverige förra året var jättekul så jag fick se honom på lite närmare håll. Sedan har det gått lite bättre för honom mot slutet. Vi brukar också ”snappa” lite och skriva med varandra lite då och då.

Adam Aunes Johansson och pappa Fredrik Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist och arkiv.

Pappa Fredrik Johansson spelade i Linköping mellan 1998 och 2003. Dessutom har han spelat för både Luleå och Skellefteå.



– Pappa har betytt väldigt mycket för mig som hockeyspelare. Jag har inte sett honom spela så mycket, men det har varit bra att ha honom då han har försökt lära ut och visa mig viktiga saker att tänka på som hockeyspelare.



Till exempel?

– Hur man ska bete sig och olika saker i spelet. Vi kanske inte var exakt likadana hockeyspelare, men han har varit på en ganska bra nivå så det finns saker att lära sig från hans karriär.



Är du och Malte lika i spelstilen?

– Ja, lite tycker jag ändå. Båda två är offensiva spelare. Den här säsongen har han inte gjort så många mål så där har jag lite mer plus på min sida, säger Adam Aunes Johansson med ett leende.



Hur stor upplever du att hockeyn är i Linköping nu?

– Det har börjat sjunka lite den här säsongen eftersom vi haft det lite tufft. Förra säsongen var det jättestort. Alla gick runt och snackade hockey, men vi får hoppas att det blir lite bättre efter juluppehållet.

Poängkung i J20-laget – igen: “Jag vill spela i topp två-line”

Adam Aunes Johansson debuterade i A-laget redan förra säsongen.



– Det var riktigt kul faktiskt. Vi hade värmning på morgonen och Klas (Östman) sa åt mig att ta på kavaj. ”Klart jag ska ha på mig det”. Men då hade han bara skojat med mig och sa till mig efter att jag inte behövde det.

– Matchen var kul. Vi mötte Leksand borta så det var en häftig inramning och jag var väldigt nervös. Det är alltid bra tryck i Leksand.



Hur ser du på din säsong så här långt?

– Jag tycker att jag har utvecklat mitt försvarsspel ganska bra. Jag har ändå fått lite spel i SHL. Mot HV71 spelade jag inte något, men Frölunda hemma fick jag spela elva minuter, så det var väldigt kul.

– För mig handlar det bara om att förbereda mig inför seniorhockeyn och sedan får vi se vad det blir inför nästa säsong.



På 26 matcher i J20 har han den här säsongen svarat för elva mål och totalt 32 poäng.



– Där har det gått väldigt bra. Jag tycker det är viktigt att man inte stressar och går upp i seniorhockeyn på en gång. Att man i stället får sina år i J20 och kan utvecklas.

– Med mitt spelsätt jag har är det inte så lätt att gå upp till en fjärdeline i SHL. Jag vill spela i topp två-lines och ändå bra med speltid.



Du är ingen fjärdeline-spelare?

– Nej, det tror jag inte.



Hur skulle du beskriva dig som hockeyspelare?

– Spelskicklig. Ändå bra på att göra poäng. Jag börjar bli lite bättre på defensiven, men det mesta är att jag är bra på offensiven och just göra poäng.



Går det att förklara hur du fått ditt fina målsinne?

– Att nöta varje träning, stå på skottrampen och skjuta. Jag har tagit mycket av brorsan där. Han har stått och nött väldigt mycket, men också sagt åt mig att vara kvar sist på isen efter varje träning och nöta, nöta. Jag vill ju inte vara sämre än brorsan.

Adam Aunes Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

J20-tränaren: Det behövs för att ta nästa steg

Jimmy Anderström till hockeysverige.se:s Simon Eld om Adam Aunes Johansson:

– Det är en trollkarl och en konstnär ut i fingerspetsarna. Han har gjort det jättebra och bidragit med det som vi vill att han ska bidra med. Han ska göra poäng, det är det han lever för.

– Sedan i maj när jag lärde känna honom har han tagit stora kliv även mentalt. Det är en ökad förståelse för vad som kommer krävas för att spela proffshockey.



Är det just det mentala som behövs för att ta steget till seniornivå?

– Ja. Vår nya fystränare gjorde ett jättejobb med honom i våras och sen har jag pratat med honom en del, ”det är det här som krävs, du måste upp i fysen, du måste bli starkare i huvudet, jobba hårdare, göra de tråkiga sakerna”. Det är det som vi har jobbat mycket med för att han ska kunna ta det här steget upp.

– Vi hoppas såklart att det bär hela vägen, men oavsett, om han ska spela proffshockey så är det just det som behövs.



Adam Aunes Johansson:

– Stora ord, säger 19-åringen med ett leende och fortsätter:

– Det mentala, att det inte kommer bli någon enkel resa. Att jag tar vara på alla tillfällen så jag kan komma ut bra i SHL och Hockeyallsvenskan efter som det är ett ganska stort kliv.

– Innan var jag kanske inte så beredd på att det skulle vara ett så stort kliv emellan J20 och SHL, så det är väldigt viktigt att förbereda sig.



Hur har du utvecklats fysiskt?

– Det är viktigt med fysen, att man kör och trycker på. Fysen är en viktig del i spelet. Framför allt i mitt spel.

– Det jag utvecklat mest där nu är konditionen, att orka jobba och styrkan, men egentligen har jag utvecklat allt möjligt.



Är närmsta målbilden att komma in i Linköpings A-lag eller hur går tankarna?

– Ja, så har det varit hela tiden jag varit här. Det hade varit jättekul. Vi får först se hur jag avslutar den här säsongen.