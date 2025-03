Så gick det för svenskarna i kanadensiska juniorligorna

I helgen avslutades grundserien i de kanadensiska juniorligorna OHL, QMJHL och WHL. Inför slutspelet tittar hockeysverige.se närmare på hur det gick för svenskarna som kamperat i dessa ligor.

Noel Nordh, Loke Johansson och Gabriel Eliasson var tre av de svenska juniorer som syntes till i de kanadensiska juniorligorna. Foton: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Tio svenska spelare testade lyckan i Canadian Hockey Leagues juniorligor den här säsongen. Här följer en statistisk summering av hur det gick för dem under grundserien 2024/25.

All statistik är hämtad från EliteProspects.com

OHL

Totalt sex svenskar har spelat i Ontario Hockey League den här säsongen. Mest lyckosam var Utah Hockey Club-sajnade forwarden Noel Nordh, som snittade strax norr om en poäng per match för Soo Greyhounds. Den tidigare Brynäs-spelaren fick speltid i JVM efter jul sedan han kallats in som ersättare till skadade Jack Berglund, sent omsider.

Den andra spelaren som sticker ut är tidigare HV71-junioren Gabriel Eliasson. Den reslige backen utmärkte sig inte i poängprotokollet, men slutade femma i OHL:s utvisningsliga med sina 116 minuter.

Målvakt

Noah Erliden var den enda svenska målvakten som spelade juniorhockey i CHL den här säsongen.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

QMJHL

I QMJHL (Québec Maritimes Junior Hockey League) spelade bara en svensk den här säsongen: den storvuxne defensivbacken Loke Johansson. Den tidigare AIK:aren slog sig inte in i den svenska JVM-truppen, men cashade däremot in ett NHL-kontrakt med Boston Bruins efter att ha draftats av klubben i sjätte rundan förra sommaren.

WHL

Tre svenskar spelade i WHL (Western Hockey League) den här säsongen. Överårige forwarden Rasmus Ekström, 20, gjorde sin andra säsong i topplaget Spokane Chiefs och fin utdelning. Hans 55 poäng var flest av alla svenskar i de tre ligorna. JVM-backen Axel Hurtig fick beröm för sina defensiva egenskaper i Calgary Hitmen medan William Morin, 17, anslöt till Swift Current Broncos sent omsider efter att ha lämnat Luleås juniorverksamhet under säsongen.