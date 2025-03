Svenske målvaktens succé fortsätter – blev mästare och MVP i natt

Albin Boijas drömsäsong med University of Maine växte ytterligare ett snäpp i natt. I Boston Bruins hemmaarena TD Garden hjälpte den svenske målvakten sitt universitet till Hockey East-titeln efter en 5–2-seger över UConn i finalen. Efter sin insats utsågs han till MVP och röstades in i turneringens All-Star Team.

Albin Boija stoppar pucken under Maine Black Bears final mot UConn Huskies. Foto: Fred Kfoury III/Icon Sportswire via AP Images

Tidigare i veckan kom beskedet att Albin Boija är en av finalisterna till Mike Richter Award, utmärkelsen som går till collegeligan NCAA:s främsta målvakt.

Men redan i natt fick 21-åringen från Sundsvall lyfta en trofé.

Hans Maine Black Bears gick nämligen segrande ur det regionala mästerskapet Hockey East. I finalen mot UConn blev det vinst med 5–2 sedan Boija stoppat 27 skott – och svarat för en assist. Poängen plockade han upp på forwarden Josh Nadeaus solomål fram till 2–0 i första perioden.

Intervju: Läs mer om Albin Boijas succésäsong i USA

Albin Boija utsedd till Hockey Easts MVP

Forwarden Taylor Makar, yngre bror till Colorado Avalanches superstjärna Cale Makar, lämnade isen som tvåmålsskytt för Maine efter att ha säkrat seger för laget i den tredje perioden.

Det här är första gången sedan 2004 som Maine vinner Hockey East. Man tog sig till final via en riktig nagelbitare till semifinal mot Northeastern där det krävdes dubbla övertidsperioder innan Nolan Renwick avgjorde.

Albin Boija fick pris som Hockey Easts MVP och valdes in i Hockey East All-Star Team för sin insats i mästerskapet. Det är grädden på moset för ynglingen, som lämnade Växjös juniorverksamhet 2023 för att ansluta till University of Maine. Under fjolåret gjorde han 18 matcher i NCAA och hade en räddningsprocent på 91,6. Den här säsongen har han greppat lagets förstaspade fullt ut och har 36 matcher in på säsongen en räddningsprocent på mäktiga 93,0, vilket gör honom till en av ligans bästa målvakter rent statistiskt.

Än är inte den formtoppade svenskens säsong över. I och med segern i Hockey East har Maine kvalat sig in till Frozen Four, som spelas i St. Louis 10-12 april. Där gör de upp om det amerikanska collegemästerskapet i kamp med övriga divisionsvinnare.