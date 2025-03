SHL-profilen blir huvudtränare i Hockeyettan

Forshaga i Hockeyettan har spelat klart sin säsong.

Nu kom beskedet att tidigare SHL-profilen Mikael Wikstrand blir ny huvudtränare för klubben.

”Nu kommer han få ta ett större ansvar, vilket han kommer lyckas med genom sin passion för ishockeyn”, skriver Forshaga på sina sociala medier.

Mikeal Wikstrand tar över som ny huvudtränare i Forshaga. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån.

Färjestad-profilen Mikael Wikstrand fick avsluta sin spelarkarriär efter en knäskada för några säsonger sedan. Wikstrand var däremot inte klar med hockeyn. Denna säsongen tog han sig an sin första tränarroll.



Wikstrand blev assisterande tränare för Forshaga i Hockeyttan. Denna säsongen åkte Forshaga ut i åttondelsfinalen men Wikstrand vill ta nya tag med klubben nästa år. Dessutom ska Wikstrand nu ta över som huvudtränare.



”Vi mycket glada att kunna behålla Mikael, han kom in i föreningen och har gett ett bra avtryck. Han har gett våra spelare möjlighet att utvecklas på ett fantastiskt sätt.

Nu kommer han få ta ett större ansvar, vilket han kommer lyckas med genom sin passion för ishockeyn”, skriver klubben på sina sociala medier.



Wikstrand har skrivit på ett tvåårskontrakt med Forshaga och ska nu ta sig an sin första roll som huvudtränare.

”Det är sjukt roligt”

31-åriga Wikstrad ser fram emot att fortsätta jobba med hockeyn, även om det inte är på isen. Wikstrand berättar att det inte var självklart att han ska bli tränare utan att han till en början funderade över att bli sportchef eller scout också. Nu tycker Wikstrand dock att tränarrollen passar honom perfekt.



— Jag tycker att det är sjukt roligt. Väldigt spännande att försöka hitta lösningar och idéer så att laget och spelarna ska bli så bra som möjligt. Jag har ju alltid tyckt att hockey är det roligaste som finns och tänkt att det är något jag vill fortsätta med även efter spelarkarriären, säger Wikstrand till Nya Wermlands Tidning.



Det återstår att se hur det går för Wikstrand i sin nya roll i båset och om han kan leda Forshaga till framgångar i Hockeyettan.