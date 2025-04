Ex-leksingen blir huvudtränare: ”Bra grund”

Efter ett år som assisterande i Surahammar tar Henric Björkman ett nytt uppdrag.

Den 53-årige ex-leksingen blir huvudtränare i Enköping och Hockeyettan.

Henric Björkman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

2007 avslutade Henric Björkman spelarkarriären med två JVM, åtta säsonger i Elitserien/SHL, ett norskt ligaguld, med mer och försvann från hockeyns finrum. Trots erbjudande från att kliva in i Västerås bås blev det istället en mäklarutbildning i kombination med jobb inom ungdomslagen i Västerås under 18 år.



Nu, inför 2025/26, har ex-leksingen gjort klart med sitt första huvudtränaruppdrag i Hockeyettan.



Under fredagskvällen meddelar nämligen Enköpings SK att man gjort klart med Henric Björkman efter att man bildat ett nytt sportråd. Den tidigare backen kliver därmed in i rollen efter endast ett tidigare år i serien, men beskriver sig ändå inte som oerfaren.



– Jag tycker att jag har en bra grund som tränare att stå på, säger han på lagets sajt och fortsätter om sitt kontaktnät där tidigare lagkamrater som Niklas Eriksson, Jens Nielsen, Johan Hedberg och Tomas Johansson ingår:

—Jag gjorde faktiskt ett par säsonger i Boden också och där hade jag Niklas Wikegård som coach. Faktum är att Wikegård och alla dem du nämner är killar jag fortfarande har kontinuerlig kontakt med och vi snackar ofta hockey, coachning och ledarskap när vi hörs. Glöm heller inte Örjan Lindmark! Honom har jag också spelat ihop med och sedan haft mycket kontakt med under hans tid som tränare i Västerås.



Under 2024/25 var Björkman assisterande tränare i Surahammar.