Förlängningsseger för Falu IF mot Kiruna

Falu IF-seger med 2–1 efter förlängning

Patrik Elfsberg avgjorde för Falu IF

Andra segern för Falu IF

Matchen mellan hemmalaget Falu IF och gästande Kiruna i Vårettan norra herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Falu IF avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Patrik Elfsberg spelade en avgörande roll för Falu IF med det vinnande målet i förlängningen.

– Återigen en jämn match på grund av av att effektiviteten i målskyttet inte finns just nu. Vi spelar bra hockey just nu, med normal utdelning skulle vi haft sex poäng i helgen, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Enköping nästa för Falu IF

Första perioden blev mållös. Det var först 19.35 in i andra perioden som Falu IF tog ledningen genom Gustav Norén.

13.08 in i tredje perioden slog Svante Koivuniemi till framspelad av Teemu Siironen och Philip Kemi och kvitterade för Kiruna. I förlängningen tog det 1.39 innan Falu IF avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Patrik Elfsberg, framspelad av Lukas Mååg och Filip Hedberg.

Förlusten var Kirunas andra uddamålsförlust.

Falu IF ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Kiruna ligger på femte plats.

Den 23 februari möts lagen återigen, då i Lombiahallen.

Onsdag 22 januari 19.00 spelar Falu IF borta mot Enköping. Kiruna möter Kalix borta i Part Arena söndag 26 januari 16.00.

Falu IF–Kiruna 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

Andra perioden: 1–0 (39.35) Gustav Norén.

Tredje perioden: 1–1 (53.08) Svante Koivuniemi (Teemu Siironen, Philip Kemi).

Förlängning: 2–1 (61.39) Patrik Elfsberg (Lukas Mååg, Filip Hedberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-1-2

Kiruna: 2-2-1

Nästa match:

Falu IF: Enköpings SK, borta, 22 januari

Kiruna: Kalix HC, borta, 26 januari