VIK-skadorna öppnar för succécentern: “Spännande”

Skador på Konstantin Komarek och Simon Zether öppnar dörren.

Västerås lånar in Visby/Romas succécenter, Karl Smedberg.

Karl Smedberg, Komarek, Zether. Foto: Bildbyrån (montage).

När Västerås åker till Östersund och Kalmar under kommande vecka kommer ett nytt namn synas på isen. 25-årige Karl Smedberg lånas nämligen in från Visby/Roma i Hockeyettan.



— Eftersom vi har ett antal frågetecken i laget med skador och sjukdomar så vill vi stärka upp truppen inför veckans road trip. I Karl får vi in en spelare med både storlek och tuffhet. Han kan spela både forward och center vilket är en stor fördel för oss, berättar sportchefen Niklas Johansson på lagets sajt.



Lånet gäller endast över den här veckan, men Johansson antyder även att det finns intresse för mer än så.



— Det här ger oss även en bra möjlighet att titta på honom på närmare håll då han har en spännande utvecklingskurva under de senaste säsongerna, säger Johansson.



Smedberg är fostrad i HV71, men har under de senaste säsongerna visat upp sig i HC Dalen och Hockeyettan. 24 poäng i fjol gav en flytt till Visby/Roma där han nu inlett med hela 19 (8+11) på sina 15 första matcher i laget.

“Blir borta 6-7 veckor”

Bland de frågetecken som Johansson nämner finns VIK-kaptenen, Konstantin Komarek, samt Simon Zether. Den förstnämnde har varit borta sedan 29 november medan den andra endast kunde göra tre minuter mot Kalmar i fredags.



– (Komarek) Blir borta de närmaste två veckorna till att börja med. Han genomgår just nu rehab efter den smäll han åkte på under matchen mot BIK Karlskoga, säger Johansson och fortsätter:

– (Zether) Blir borta 6-7 veckor och behöver köra rehab på grund av en överkroppsskada.