Uppgifter: Succémålvakten lämnar efter uttåget

Under gårdagen åkte Oskarshamn ut ur kvartsfinalen.

Nu när säsongen är över kom det dystra beskedet att klubben tappar succémålvakaten Evan Cowley, rapporterar Barometern.

Evan Cowley verkar ha gjort sin sista match i Oskarshamntröjan. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Igår förlorade Oskarshamn mot Karlskoga på hemmaplan. Den sjätte kvartsfinalen slutade med 2-3 för bortalaget som även vann matchserien med 4-2. För Oskarshamn är säsongen nu över och nästa säsongs lagbygge är på gång.



För Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen blir det ett intensivt jobb under de kommande månaderna. Flera Oskarshamnspelare har ett utgående kontrakt och kan komma att lämna klubben.



En av de är 29-åriga succémålvakten Evan Cowley. Enligt Barometerns uppgifter ska Cowley redan skrivit på för en annan klubb. Vilken klubb målvakten kommer hamna i är dock inte känt än.

Letar efter en ersättare

Cowley värvades av Oskarshamn från italienska ligan i mitten av säsongen. Under tiden i Oskarshamn har han storspelat där han under grundserien hade en räddningsprocent på 91,5. Under slutspelet höjde han sitt spel ytterligare och räddade imponerande 93,5 procent av alla puckar han fick emot sig.



För Oskarshamn blir det ett tungt tapp som behöver hitta en ersättare. Sportchefen Piispanen har dock redan börjat värva spelare inför nästa säsong. För två dagar sedan kom uppgifter som gjorde gällande att Morabacken Ludvig Markman ansluter till Oskarshamn till nästa säsong.



Sedan tidigare uppges Piispanen även ha värvat Tingsryds Melker Eriksson och Karlskronas Axel Björnkvist till den kommande säsongen. Det återstår att se ifall några Oskarshamnspelare förlänger med klubben, samt vilka fler värvningar Piispanen kan fixa till nästa år.