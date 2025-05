Uppgifter: AHL-svensken vänder hem

SSK har hittat en ny spännande spelare till sin nysatsning.

Expressen uppger att Filip Engarås kommer att ansluta från AHL till 2025/26.

Filip Engarås i Utica Comets. Foto: Alarmy/Jonathan Tenca/CSM.

Efter två säsonger som kapten för Skellefteå J20 valde Filip Engarås 2018 att lämna Sverige. Det blev fyra år i collegeligan NCAA innan han snabbt fick debutera i AHL.



Nu ser den tidigare juniorlandslagsspelaren ut att flytta hem till Sverige.



Under tisdagen uppger Expressen att den 25-årige forwarden, med SDE som moderklubb, är klar för spel med Södertälje SK under 2025/26. Detta för att bli en av fyra centrar i det ”nya SSK” där man redan valt att satsa på många unga spelare när Andreas Johansson kliver in som ny huvudtränare efter Magnus Bogren.

Valdes av Edmonton i NHL-draften 2020

Filip Engarås är från Stockholm och kommer därmed att flytta närmre hem efter många år på annat håll. Tiden i Skellefteå inleddes nämligen redan till J18 2015, samtidigt som Engarås slog sig fram i U17-landslaget. Därifrån blev det en handfull matcher runt SHL-truppen och sedan en flytt till Nordamerika. 2020 valdes stockholmaren sedan av Edmonton Oilers i sjätte rundan av NHL-draften.



När 25-åringen nu flyttar hem är det efter elva poäng på 48 matcher med Utica Comets i AHL. Totalt landar Filip Engarås facit på 28 poäng över 143 matcher i AHL – över fyra år. Ingen chans har kommit i NHL sedan flytten från Sverige.