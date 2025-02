Uppgifter: Målkungen har gjort sitt klubbval

Eddie Levin har varit jagad av flera topplag och även SHL-lag har visat intresse för forwarden.

Men nu uppger Expressen att Vimmerbys målkung är klar för Kalmar HC till nästa säsong.

Eddie Levin ser ut att bli kvar i Småland. Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Efter att ha varit en av de största hjältarna för att spela upp moderklubben Vimmerby till HockeyAllsvenskan förra säsongen har Eddie Levin sedan också gjort succé under klubbens första HA-säsong någonsin.

Levin har vart nykomlingens bästa spelare och han har då dunkat in 21 mål och 34 poäng på 49 matcher under sin första seniorsäsong i HockeyAllsvenskan. Bara Fredrik Forsberg, A.J. Vanderbeck, Nicolai Meyer och Nolan Stevens har gjort fler mål i ligan under säsongen.

Men nu ser 24-åringen ut att vara förlorad för Vimmerby. Han har varit jagad av flera topplag i HockeyAllsvenskan och tidigare har klubbar som Karlskoga, Kalmar och Södertälje visat intresse för Levin. Men enligt Expressen har Eddie Levin nu gjort sitt val; tidningen skriver att forwarden kommer att spela i Kalmar HC nästa säsong.

Eddie Levin är förlorad för Vimmerby HC

Vimmerby själva bekräftar då att Levin inte kommer att bli kvar i klubben nästa säsong.

– Det jag däremot kan säga är väl att jag inte fått lägga något ”bud” på Eddie, och att vi därmed är ute ur leken. Att han är förlorad törs jag väl lova, säger sportchef Pelle Johansson till Vimmerby Tidning.

Expressen skriver också att Levin har scoutats av SHL-klubbar men att en möjlig flytt till SHL inte är aktuell förrän säsongen 2026/27, beroende på hur han presterar i Kalmar.