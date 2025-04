Kan Roger Melin ånyo plocka fram trollspöet? Och borde Marcus Gidlöf få spela final för Djurgården?

I veckans hockeypanel ger Lundqvist, Loob, Södergren, Svartvadet, Söderström, Heino-Lindberg, Karlsson och Olausson sina tankar.

”Det enda som talar för AIK nu är Roger ”Dalai Lama” Melin”

Förslaget: ”Registrera en trea endast från lägre serie eller juniorlag”

Hockeyallsvenskans final snurrar vidare. Djurgården har kopplat greppet och leder med 3-1 i matcher. Stor matchhjälte i den senaste matchen blev Leksands (!) målvakt Marcus Gidlöf, vilket många har åsikter om. Och kan Roger Melin ånyo plocka fram trollspöet, eller keyborden, för att förmå sitt AIK att vända matchserien?



Hockeysverige.se lät en panel bestående av Joel Lundqvist, Håkan Loob, Håkan Södergren, Per Svartvadet, Fredrik Söderström, Christopher Heino-Lindberg, Måns Karlsson och Robin Olausson fundera över två frågeställningar.

Marcus Gidlöf nollade Djurgården, hur tänker du kring det här med namngivna målvakter i ett slutspel?

Joel Lundqvist:

– Reglerna tillåter detta nu så det är bara att acceptera. Men jag tycker det blir märkligt och regeln behöver ses över.



Håkan Loob:

– Att namnge målvakt från en underliggande serie är väl okej, men inte från en överliggande.



Håkan Södergren:

– Precis som det är i golf så måste man lära sig använda reglerna på rätt sätt och inte se de som ett hinder.



Per Svartvadet:

– Just i Gidlöf-fallet slog det ju väl ut för Djurgården. Inte ofta man får tag på en sådan juniormålvakt som är så bra. Men måste nog se över reglerna om och hur man ska styra det framöver. Ska man ha egna juniormålvakter? Ska dem två ordinarie först bli skadade? Eller bara köra fritt?

– Jag är tveksam till denna regel, men inte för att Djurgården har Gidlöf, utan mer generellt. Ska man inte kunna namnge centrar också? Eller backar? Man har den trupp man har när fönstret stänger. Samma med Frans Touhimaa till Brynäs… Nja, jag gillar det inte.



Fredrik Söderström:

– Med all rätt kraftigt ifrågasatt av många, så även av mig. Djurgården gör inget fel, men det här skapar en onödig debatt som drar ett löjets skimmer över ishockeyn. Underifrån, ja, men inte SHL till Hockeyallsvenskan.



Christopher Heino-Lindberg:

– Jag tycker givetvis att det blir lite obalans. Gidlöf kommer ju in och stänger från en succé säsong i SHL och då med högre tempo i sig. Jag tycker antingen att regeln ska gälla om man har skada på egen målvakt. I detta fall är ju Andrén och Hävelid tillgängliga.

– Att sedan Djurgården utnyttjar denna regel är ju inte konstigt. Gidlöf håller absolut högsta SHL-klass i sina bästa stunder. Men regeln borde ändras till: A) endast användbar vid skada eller B) registrera en trea endast från lägre serie eller juniorlag.



Måns Karlsson:

– Som jag sagt tidigare gillar jag det inte alls. Det är väl en sak om man har skador, men att bara utnyttja systemet till max och plocka in en spelare från en division ovan…nej, det gillar jag inte. Men nu när chansen finns är det klart Djurgården gör rätt, hur omoraliskt och fel det än må vara. De ska bara bry sig om att ställa det bästa laget på benen och Marcus Gidlöf är ju en bättre målvakt än Hugo Hävelid är just nu.

– Men med det sagt är det förstås fel att de kan spela honom.



Robin Olausson:

– Det här ska ju såklart inte kunna hända. Vi har sett det förr med Adam Åhman som hjälpte HV71 upp till SHL, Tim Juel som räddade kvar Östersund i HockeyAllsvenskan och nu Marcus Gidlöf som kan föra upp Djurgården. Även om man ändrade reglerna redan förra året måste reglerna ändras nu igen, anser jag. Det kan inte fortsätta så här.

– Sätt en nolltolerans mot att låna målvakter från högre ligor och tillåt lag att endast låna från lägre divisioner eller lyfta upp juniorer. Namngivna målvakter ska ju bara användas för att täcka upp vid skador, men klubbarna missbrukar det för att ge sig själva en fördel. Därför måste regelverket ändras igen.

Är det kört nu för AIK eller kan Roger Melin trolla fram tre raka vinster?

Joel Lundqvist:

– Jag har väldigt svårt att se AIK vinna tre raka matcher mot Djurgården i det här läget, trots att dem har Melin på bänken.



Håkan Loob:

– Visst kan AIK vända, men det blir såklart svårt. I två av tre matcher som kan vara kvar har dessutom Djurgården hemmaplan. Det betyder mycket nu då inga bortafans får komma in.

Marcus Gidlöf i DIF-debuten. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Håkan Södergren:

– Det hoppas jag. Jag vill verkligen inte se fler underverk från Rogers sida.



Per Svartvadet:

– Det här var nyckelmatchen i den här serien. AIK:s alla skador, oförmågan att göra mål har avgjort. Man kan vinna en, kanske kanske två matcher men aldrig tre. Tror dock Djurgården vinner redan på fredag med hemmastödet i ryggen.



Fredrik Söderström:

– AIK har gjort en sensationellt fin resa. Roger Melin må vara ett geni, men jag kan inte se att AIK, med viktiga spelare skadade, vänder på det här. Dessutom ett samlat, kontrollerat och effektivt Djurgården, som nu har chansen att avgöra inför hemmapublik.



Christopher Heino-Lindberg:

– Det är en ordentlig uppförsbacke. Att Djurgården vann nu senast 0-5 visar på styrka. Förlorade skotten med 33-17 men vann 0-5 när man var pressat efter en torsk matchen innan.

– Djurgården har varit seriens bästa lag och även om det inte går att räkna ut AIK efter att man hämtat upp 1-3 i matcher mot Björklöven ser detta uppdrag betydligt tuffare ut. Jag tippar att bästa laget går upp. Hjärtat säger AIK men hjärnan säger Djurgården. Det enda som talar för AIK nu är Roger ”Dalai Lama” Melin.



Måns Karlsson:

– Han lyckades med det mot Björklöven, så ”kört” skulle jag inte säga att det är. Då drog han sin redan klassiska roliga historia/fräckis inför nedsläpp. Vad tar han fram för knep den här gången? Det kan ju vara karriärens sista match för legendaren så han lär i alla fall göra allt för att lämna med så högt huvud som möjligt.

– Jag ger dock AIK mindre än tio procents chans att vända detta. Dels är ju Djurgården ett bättre lag i grunden, dels är Victor Brattström plötsligt ur form, dels har man en del skador i en redan ganska skör trupp och dels leder ju Djurgården med 3-1 i matcher.

– Det ska till ett mirakel för att AIK ska vända detta. Det enda som talar för att man lyckas är väl just att de har en mirakelman i båset.



Robin Olausson:

– Kört är det inte. De lyckades ju vända 1-3 till 4-3 mot Björklöven i kvarten. Sedan är det såklart mycket, mycket svårare just nu. Dels är Djurgården ett bättre lag, dels dras AIK med flera skador och underpresterande spelare just nu. Så nej, jag tror inte att det kommer att hända utan enligt mig lär DIF ta det med 4-1 eller 4-2 i matcher nu. Men det är absolut inte omöjligt för AIK, med Melin i båset finns alltid chansen.