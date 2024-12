Oskarshamns tunga facit: “En bedrövlig start”

Med elva insläppta på de två senaste matcherna tog Oskarshamn emot Södertälje.

Då fick man en riktig mardrömsstart och föll till slut med 3–4.

– Vi står på hälarna och kommer inte upp i press, säger tränaren Björn Karlsson till TV4.

Oskarshamns tränare Björn Karlsson. Foto: Bildbyrån och TV4/skärmdump.

Henrik Eriksson 0–1 efter elva sekunder, Miikka Pitkänen 0–2 efter två minuter och till slut 0–4 i paus.



Oskarshamns defensiva problem blev tydliga direkt i det tuffa mötet med Södertälje. De elva målen man släppt in mot Björklöven och AIK såg plötsligt förståeliga ut när Axel Wemmenborn ställde sig vid TV4:s mikrofon efter 20 spelade minuter.



– 0–4 ska vi väl inte behöva släppa in. Något kan hända ibland, men inte i det läget vi är i, säger han i sändningen.



När han sedan får frågan hur de defensiva problemen ska lösas svarar forwarden på följande sätt.



– Det hade man önskat att man stod med ett svar på. Då hade det inte sett ut som det gör. Vi får fortsätta prata om det precis som vi gjort. Framförallt utför det på ett bättre sätt. Där tycker jag att skon klämmer just nu.

Orkade inte hela vägen: “En bedrövlig start”

Hemmalaget höjde sig sedan ordenligt i den andra och tredje perioden, men kunde inte kvittera. Sveningsson, Joyaux och Karlsson blev målskyttarna som tog laget till 3–4, men inte längre. Underläget efter mardrömsstarten blev för stort.



– Vi har inget annat val förvisso, men vi ger det verkligen en chans efter en bedrövlig start, säger IKO-tränaren Björn Karlsson till TV4 efter matchen:

– Jag upplever den som vår förra match. Vi står på hälarna och kommer inte upp i press. Vi ger dem momentum i matchen, fortsätter han sedan.



Oskarshamn är just nu tolv poäng bakom serieledande Björklöven.