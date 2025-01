Halkar ner till åttonde plats – efter nya förlusten: ”Poängen måste in”

Sedan sparkningen av Björn Karlsson i måndags har det ännu inte blivit någon seger för Oskarshamn, som nu halkar ner till en åttonde plats. Under fredagen förlorade laget på bortaplan mot Södertälje med 2-1.

Oskarshamns målvakt Emil Kruse under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Tingsryd och Oskarshamn den 3 januari 2025 i Tingsryd.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Oskarshamn letar fortfarande efter sin första seger efter sparkningen av Björn Karlsson. Laget åkte under fredagskvällen upp till Södertälje för ett toppmöte.

Den första perioden var tillknäppt och slutade 0-0. Det var först i den andra perioden som målen kom.

Först att hitta nät var Michael Joyaux. Succébacken fick pucken på point i powerplay och sköt ett distinkt skott upp i nättaket. Ett mål som var hans 14:e för säsongen. Men innan perioden var över hade Södertälje hittat in i matchen målmässigt.

Det när Egor Polin klev fram för hemmalaget och gjorde 1-1.

Oskarshamn halkar ner till en åttonde plats

I den tredje perioden kom sedan 2-1-målet för SSK när Nicolai Meyer satte dit tvåan. Ett mål som Södertälje kunde spela på och gjorde det också framgångsrikt.

För istället för en forcering framåt hamnade man allt som oftast under press i egen zon.

– Oskarshamn är otroligt bleka i den här tredje perioden, sa TV4:s expert Per Svartvadet under sändningen.

Under matchens sista två minuter ska det dock sägas att Oskarshamn lyckades skapa ett par vassa lägen. Men målet kom aldrig utan matchen slutade 2-1.

Förlusten innebär också att Oskarshamn nu har ramlat ner från topp sex. Det eftersom att Mora vann borta mot Nybro tidigare under dagen. Även AIK passerar på målskillnad i tabellen och IKO ligger alltså på en åttonde plats efter fredagens omgång.

– Poängen måste in och vinsterna har inte kommit. Det gör det inte i dag heller. En stor del som vi har haft under hela säsongen är att vi har tagit mycket utvisningar. Det gör vi inte i dag. Nu på slutet har vi haft lite problem med målskyttet. Sen har det varit lite stökigt runtomkring, säger Axel Wemmenborn till TV4.