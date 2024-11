Får matchstraff efter domarkollision – Hellkvist rasar

Lucas Lagerberg åkte in i en av linjedomarna när han skulle äntra isen från båset.

Då fick Lagerberg ett personligt matchstraff – vilket fick tränare Björn Hellkvist att rasa.

Lucas Lagerberg fick lämna isen efter domarkrocken. Foto: Johan Löf/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Björklöven inledde tungt i matchen mot Kalmar i HockeyAllsvenskan då hemmalaget hade tagit en 2-0-ledning i andra perioden.

Värre blev det sedan då “Löven” sedan tvingades klara sig utan backen Lucas Lagerberg.

Lagerberg fick nämligen ett personligt matchstraff för “physical abuse of officials”, fem minuter in i andra perioden. Lagerberg åker in på isen efter att ha kommit från avbytarbåset och åker då in i en av linjedomarna. Efter en längre videogranskning så kommer domarna fram till att döma ut Lagerberg som tilldelas ett “game misconduct”. Han får dock “bara” 20 minuter i stället för 5+20 vilket innebär att laget inte behövde spela boxplay efter utvisningen.

TV4-experten Per Svartvadet menade att det var hårt dömt.

– Han hoppar in och vill ju bara in på isen där och krokar ihop lite med domaren. Antingen är det dålig “split vision” från Björklöven där. Det känns ju konstigt om de ska ta för det där faktiskt. Ska ju säga det också att man ska ju aldrig röra en domare så men det här tycker jag var ganska oskyldigt på så sätt att han hoppar in på isen, säger Svartvadet i sändningen.

Björn Hellkvist rasar mot matchstraffet

Björn Hellkvist rasade också mot matchstraffet zoomades in och syntes skrika mot domarna. Han hördes då skrika: “Du lägger dig ner, så jävla dåligt. Stå upp för fan”.

Lucas Lagerberg får matchstraff för physical abuse of officials. ❌

Björn Hellkvist är INTE nöjd 👀 pic.twitter.com/TQmUFkHzq3 November 27, 2024

Senare i mittperioden så blev Björklövens situation än värre då Kalmar utökade till 3-0. Det blev senare också 4-0 till Kalmar som utökade i powerplay under slutet av andra perioden.

Björklöven förlorade därefter matchen med 5-1. Efteråt gav Hellkvist sedan sina tankar om matchstraffet.