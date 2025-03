Kallduschen i Nybro: ”Jag är inte nöjd”

Nybro fick en riktig kalldusch till start i slutspelet.

Trots en pigg start föll man med hela 0–5 i första åttondelsmötet med Oskarshamn.

– Resultatet är skitsamma. Det handlar bara om vinst eller förlust, säger tränaren Tommy Samuelsson till TV4.

Marcus Bergman och Oskarshamns målvakt, Evan Cowley. Foto: TV4 och Bildbyrån.

– Det är bara att släppa. Det är 40 minuter kvar. Vi kommer göra några mål här.



Så lät det i TV4 när Nybros Erik Flood tog på sig hörlurarna för att summera den första perioden av det hockeyallsvenska slutspelet 2025. Skotten hade slutat 10–7 till hemmalaget, men resultattavlan visade 2–0 till bortalaget från Oskarshamn. Zion Nybeck hade inlett målskyttet för gästerna innan Filip Sveningsson fyllt på inom en dryg minut.



Ytterligare 20 minuter passerade och det enda som trillat in var 0–3 genom Axel Wemmenborn. Denna gång kom målet dessutom via ett friläge i numerärt underläge.



– Jag tycker att det är jättebra första 15 i första perioden. Sen har vi tre, fyra, fem dåliga minuter där och de utnyttjar det. Nu böljar det för mycket i andra. Vi får inte de långa anfallen vi vill ha. Jag är inte nöjd, säger sedan Marcus Bergman efter andra.

Undvek matchstraff – nollades

Vid detta läge såg läget ut att bli ännu värre för Nybro.



Nichlas Torp hade skickat upp klubban på Oskarshamns Zion Nybeck och domarna tog 5 + Game på isen. Videogranskning följde och straffet ändrades till två minuter för hög klubba.



Tredje perioden spelades sedan mer eller mindre av och ”några mål” blev det inte för Nybro som Flood menade efter första 20. Liam Hawel och Niclas Burström utökade istället till hela 5–0 för Oskarshamn och 1–0 i matcher var ett faktum i åttondelsfinalen.



– Första perioden är ju tillräckligt bra för att kanske gå i ledning. Deras två snabba inom en minut sätter en prägel på resten av matchen, säger Nybros tränare Tommy Samuelsson till TV4 och fortsätter:

– När du spelar de här matcherna i play off så är det små saker som avgör, att åka hela vägen in i situationen eller ta vara på lägena man får. Det gör de effektivt.



Detta betyder att Nybros säsong kan vara över vid en förlust på bortaplan under onsdagen.



– Resultatet är skitsamma. Det handlar bara om vinst eller förlust. Nu måste vi ha en vinst, säger Samuelsson.