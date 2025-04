Djurgårdens besked – efter uppgifterna

Strax efter Djurgårdens tunga 0–5-förlust kom uppgifterna kring Marcus Gidlöf.

Nu ger huvudtränaren Robert Kimby sitt svar om en eventuell förstärkning i semifinalen.

– Han stannar i Dalarna, säger Kimby till Expressen.



Marcus Gidlöf och Robert Kimby. Foto: Bildbyrån (montage).

Sedan Marcus Gidlöf namngavs som tredjemålvakt för Djurgården har spekulationerna kring att talangen ska förstärka stockholmarna varit många. Ändå stannade 19-åringen i Leksand för att i början av april avsluta säsongen med J20.



Nu, efter tisdagens 0–5-förlust i match fem mot Södertälje, har ämnet dragits upp igen.



Uppgifterna om att JVM-spelaren skulle kallas in till det sjätte semifinalmötet kom från HockeyNews efter att Hugo Hävelid släppt in en fladdrig puck och bytts ut inför sista 20, men så ser det nu inte ut att bli.



För Expressen förklarar huvudtränaren, Robert Kimby situationen.



– Alltså, den spekulationen är hos er. Det har aldrig varit spekulationer hos oss. Och det kommer inte vara spekulationer hos oss heller. Vi har bra målvakter. Vi tycker Hugo har spelat kanon. Och jag känner mig jäkligt trygg med att han kommer kliva in och göra ett bra jobb i morgon, säger Kimby till tidningen och ger tydligt svar kring Gidlöf:

– Han stannar i Dalarna.

Gidlöf: ”Åker jag dit och sitter på läktaren…”

För hockeysverige.se har Marcus Gidlöf själv tidigare berättat om känslorna kring att spela i DIF. Detta då Leksands säsong i SHL tog slut i mitten av mars.



– Åker jag dit och sitter på läktaren, kontra vara här och spela matcher, då skulle jag välja att spela matcher. Det beror på vilket perspektiv det blir ifrån, sade talangen då.