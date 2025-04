De leder Kanada i Hockey-VM

Dean Evason blir Kanadas tränare under Hockey-VM.

Columbus Blue Jackets-coachen får uppdraget som huvudansvarig under mästerskapet 2025.

Under förra årets VM tog André Tourigny sitt Kanada till en fjärdeplats efter 2–4 mot Sverige i bronsmatchen. Nu står det klart att hans assisterande tränare från det mästerskapet kommer att ta över som Kanadas tränare när landslaget går för revansch under 2025.



Det är TSN:s insider, Darren Dreger, som kommer med uppgifterna kring Dean Evason under onsdagen, och som samtidigt skriver att Ryan Huska, tränare i Calgary Flames, även kommer att ta plats på bänken. Resten av staben har ännu inte presenterats.

Den nu 60-årige Dean Evason inledde sin tränarresa i WHL 1998 och fick sitt första uppdrag i NHL med Washington Capitals redan 2005. Sju år som assisterande efterföljdes av sex som huvudtränare för Milwaukee Admirals i AHL.



Det nuvarande uppdraget, som huvudtränare i Columbus Blue Jackets, togs Evason till 2024/25 efter sex år i Minnesota Wild.



Nu väntar en turnering där Kanada jagar sitt första guld sedan 2023 – i Stockholm.

Hearing @BlueJacketsNHL head coach Dean Evason will coach Canada at the upcoming Men’s World Hockey Championship. @NHLFlames coach Ryan Huska will also be on Canada’s bench. The remainder of the staff to be determined.