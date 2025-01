Uppgifter: Där hamnar tidigare SHL-backen – efter succén

Max Lindroth är ett mål från rekordet för svenska Liiga-backar.

Nu skriver finska Iltalehti att den tidigare SHL-spelaren flyttar till schweiziska EHC Kloten nästa säsong.

Max Lindroth ligger tvåa i backarnas poängliga i Liiga. Foto: Imago

Samtidigt som Atro Leppänen uppges vara klar för en flytt till SHL och Örebro kommer finska Iltalehti med nya uppgifter om att svenske Max Lindroth gjort klart med en ny klubb.



Den tidigare SHL-backen som verkligen växlat upp i en mer offensiv roll i TPS, ska enligt tidningen vara klar för schweiziska EHC Kloten som ersättare för Sami Niku. Detta efter att Expressen tidigare i december uppgett att flera klubbar i Schweiz börjat visa intresse.



– Jag hörde det. Vad ska jag säga? Det är klart att det är smickrande. Det har gått bra för mig här i Finland och det är roligt, svarade Lindroth hockeysverige.se för en månad sedan.

Kan slå svenska rekordet: ”Visste hela tiden”

Max Lindroth fick det inte att lossna riktigt under sin tid i SHL med Linköping, Färjestad och Frölunda, men i TPS har han över en längre tid snittat runt en poäng per match. Det hela gör att han under 2024/25 står på 17 mål och 24 assist. Siffror som dessutom är på väg att göra honom historisk.



Robin Press 17 mål 2020/21 är nämligen rekordet för svenska backmål under en och samma Liiga-säsong. Lindroth behöver alltså en till fullträff för att skriva historia innan han flyttar vidare till Kloten.



– I SHL hade jag en defensiv roll och var nöjd med det, men jag visste hela tiden att det fanns mer offensiv hockey i mig, berättade Lindroth för hockeysverige.se i december.