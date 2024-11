Ineffektiva damkronor föll: “Problem med målskyttet”

Damkronorna avslutade Lidl Hockey Games med en förlust. Trots 30–18 i skottövertag blev det förlust med 1–3 mot Finland.

– Det var frustrerande, säger svenska kaptenen Anna Kjellbin till hockeysverige.se.

Hilda Svensson och Damkronorna fick inte till det mot Finland i den avslutande matchen av Lidl Hockey Games. Foto: Michael Campanella / BILDBYRÅN

En första period där Sverige stressande finskorna högt upp i banan. Även om man hade mycket puck saknades heta målchanserna. I stället gjorde Jennlina Nylund 1-0 till Finland i powerplay när Felizia Wikner Zienkiewicz satt utvisad.



Andra perioden – bra och hög stress, några riktigt bra målchanser, men i stället för mål framåt gjorde Julia Likala 2-0 för Finland i powerplay då Emma Forsgren satt på botbänken. Alltså en period som liknade mycket den första.



Trots en riktigt fin forcering i tredje perioden och 1–2-kasse av Hanna Thuvik kom aldrig Damkronorna i kapp. Ett effektivt Finland gjorde dessutom 3-1 genom Noora Tulus med drygt sex minuter kvar. Målet kom, givetvis, att stänga matchen.



Anna Kjellbin är kapten för det svenska laget:

– Jag tycker att vi har en stor del av spelet. Nu är det tajt inpå matchen och kanske inte landat i den ännu. Min känsla är i alla fall att vi har mycket press på dom. I det stora hela är största problemet att vi inte får in puckarna, säger landslagsbacken till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var frustrerande, men sådana matcher kommer också. Tråkigt att en sådan match kom idag då vi hade otroligt mycket publik på läktarna och hemmaplan. Det hade verkligen smakat bättre i munnen att ha en vinst efter dagens match.

Anna Kjellbin var Damkronornas lagkapten under Lidl Hockey Games. Foto: Ronnie Rönnkvist

Nöjd med förlustmatcherna – mindre nöjd med vinstmatchen

Vad var det som fattades då ni skulle sätta dit puckarna?

– Svårt att säga, men det handlade nog om sista lilla trafiken på mål. Sista lilla pushen. Återigen, jag tycker att vi har bra press på dom och en stor del av spelet i våra händer, men det gick inte vår väg idag.



Hur ser du på din personliga prestation i kvällens match?

– Jag tycker att jag jobbade mig in i matchen och blev bättre ju längre matchen gick.



Du har inte spelat några matcher den här säsongen, hur tufft var det att nu komma in i allt?

– Klart att det har varit en utmaning. Framför allt med tajming och sådana grejer. Man kan träna med olika lag och hur mycket som helst, men matcher är matcher.

– Det blir annorlunda när man väl kommer in i det, men det är viktigt att gå in och spela enkelt från början. Egentligen inte kugga i där jag avslutade i VM utan gå tillbaka lite till basic och ta det därifrån. Det tycker jag har fungerat helt okej.



Hur ser du på lagets prestation sett över hela turneringen?

– Vi gjorde en jättestark prestation och tog den matchen till overtime. Vi förlorade tyvärr där. Jag tycker ändå att det var ett styrkebesked att vi kommer upp till den nivån i vår prestation mot Tjeckien.

– Lite sämre mot Schweiz där vi inte alls är med från början och är lite på hälarna. En vinst är såklart alltid en vinst, men den prestationen är vi inte nöjda med.

– Å andra sidan kommer vi upp i nivå idag och jag tycker att vi spelade bra mot Finland, men har problem med målskyttet. Jag tycker att det definitiv ett steg i rätt riktning i mycket och jag ser fram mot kommande stegen.



Fem punkter att ha med sig från Lidl Hockey Games:



* Två internationella genombrott fick vi uppleva i form av Mira Hallin och Jenna Raunio, båda fortfarande juniorer.



* Effektiviteten offensivt… 1-2-1. Visst kommer målen om man fortsätter skapa, men fyra mål på tre matcher i en hemmaturnering är knappt godkänt. Vilket även Ulf Lundberg underströk i en intervju med Marie Lehmann på SVT efter mötet med Finland.



* Maja Nylén Persson, Lina Ljungblom, Emma Söderberg och Anna Kjellbin hade knappt några matcher i benen innan turneringen. Visst, alla tre klart godkända, men det syntes i deras första matcher att det var rostiga matchknän.



* Vändningen mot Schweiz. Det visade på att det här är ett lag med hög kompetens eller vilja om man så vill. En skitmatch där man hittade vägar att ändå vinna. Kanske det viskar om att vi inom en snarare framtid än vi kanske tror kan vara med på allvar och slåss om medaljer i mästerskapen.



* Publiksiffran, 2957 åskådare mot Finland. Näst bästa svenska publiksiffra för damlandslagshockey i Sverige.

Maja Nylén Persson – bästa svenska spelare under Lidl Hockey Games. Foto: Ronnie Rönnkvist

Sveriges topp fem i turneringen enligt hockeysverige.se



5 – Maja Nylén Persson

4 – Lina Ljungblom

3 – Mira Hallin

2 – Hilda Svensson

1 – Jenna Raunio