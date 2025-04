Sverige spelar för hedern: ”Kommer gå in med 100 procent”

Under tisdagen spelar Damkronorna sin sista gruppspelsmatch på VM då Norge står för motståndet.

Men för Sverige är det en betydelselös match då gruppsegern redan är säkrad, men enligt Ulf Lundberg är det inte läge att spela på halvfart.

– För mig är det alltid när pucken släpps, speciellt i mästerskap, är det 100 procent som gäller, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.

Ulf Lundberg har redan guidat Damkronorna till gruppseger på VM.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Tre vinster av tre möjliga och 9-2 i målskillnad. Så lyder Damkronornas inledning av VM i Tjeckien. Klockan elva idag spelar Sverige sin fjärde match i turneringen, mot Norge. En match som är betydelselös för svensk del vad det gäller placeringar eftersom gruppsegern redan är säkrat.

– Känslan är jättebra. Jag tycker att vi fortsätter vara här och nu. Extremt mycket nu, nu, berättar förbundskaptenen Ulf Lundberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har en träningsdag idag (läs: måndag). Det har varit väldigt olika speltid på spelarna så vissa har varit på is, andra har kört fys och några har varit på hotellet. Nu är det förberedelser för Norgematchen.

Ulf Lundberg: ”Bestämde efter VM i fjol att det krävs lite till”

Vad har fungerat riktigt bra som du ser det?

– Framför allt bakåt. Emma Söderberg har varit helt fantastisk i mål. Vi har hållit oss till vår struktur i spelet.

– Det finns naturligtvis grejer att putsa på, men jag tycker att vi håller ihop fem i bild, som vi säger. Det tycker jag att vi gjort över hela banan och orkat vara konsekventa i. Också uppoffringarna, att vi behöva komma in den här halvmetern för att blocka skott. Till exempel som mot Japan då dom spelade sex mot fyra i slutet av matchen.

– Det där lilla extra som krävs och vi bestämde oss för efter VM i fjol, att det krävs lite till.

Sverige har fått jubla för tre vinster hittills i mästerskapet. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Rent speltekniskt, vad har inte fungerat som du önskat?

– Vi har inte haft så många powerplay och då inte kunnat träna på det så mycket i match. Det har handlat mycket i matcherna om att få hål. Att ha tålamod och få in pucken. Det har ändå blivit 9-2 på tre matcher, tre vinster.

– Vi putsar hela tiden på offensiva spelmönster. Att använda backarna mycket och som kan hoppa med i spelet. Det är något som är väldigt svårt att möta. Jobba med skymning. Jobba med returtagning i rätt tajming.

– Hanna Thuviks mål mot Japan var på en retur. Paula Bergströms skott hade inte blivit mål om inte Lina Ljungblom skymt framför. Det är putsningar på hantverket hela tiden.

Betydelselös match väntar för Damkronorna

Nu möter ni Norge i för er en oviktig match vad det gäller placeringarna, hur ser du på värdet av matchen?

– För mig är det alltid när pucken släpps, speciellt i mästerskap, är det 100 procent som gäller.

– Går man in med något mindre blir man lätt skadad eller inte lätt att spela enligt spelidén. Spelarna vi mönstrar mot Norge kommer definitivt gå in med 100 procent.

– Det är en konkurrens. Vilka ska vara på läktaren framgent? Det gäller att fortsätta visa upp sig och framför allt fortsätta rida på den här härliga vågen med en fantastisk grupp människor.

Får Emma Söderberg andas mot Norge och Ida Boman ställa sig i kassen?

– Emma får andas varje dag (Skratt) tjeckisk vårluft. Vem som ska stå har vi inte tagit beslut om ännu.

Är det inte viktigt ändå att ha två målvakter i gång om, i det här fallet, Emma Söderberg skulle bli skadad?

– Spelschemat vi haft har varit ganska bra sett till målvaktsspelet. Visserligen ”back to back”, men sedan två dagar ledigt och så vidare.

– Alla tre målvakterna var på is under förmiddagen (läs: måndag) och alla tre är redo.

Emma Söderberg har imponerat hittills med två nollor. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Kan få möta Finland i kvartsfinal

Ni ställs förmodligen mot Finland i kvartsfinalen, har du redan börjat tänka så långt fram redan?

– Nej, det har jag inte. Klart att det finns en grundplan för hela VM, men i den ingår också att vara här och nu.

– Det är också en del i att njuta. Om jag får bli personlig för en kort stund så är det något jag jobbat under många år att bli mycket bättre på.

– Helt oavsett hur det går är det snart slut och man skiljs från ett otroligt bra ledarteam och en fantastisk grupp spelare, en grupp människor. Det blir tomt efteråt oavsett hur det går, så då får man passa på att ta tillfället i akt och njuta.

Om vi ändå ser lite framåt, vad skulle det betyda för damhockeyn i Sverige att nu ta nästa steg genom att Damkronorna tar sig till en semifinal i VM?

– Alla framgångar är jättebra ur perspektivet att våra spelare är stora föredömen för unga spelare som kommer upp.

– Det är fler och fel som börjar spela hockey. Just den här föredömesbiten tror jag är jätteviktigt. Sett till alla mörka delar i samhället i övrigt är det här människor som verkligen är förebilder både på och utanför isen, avslutar Ulf Lundberg.