VM har börjat med två raka segrar för Damkronorna.

Hanna Thuvik, 22, erkänner dock att segern mot Ungern satt långt inne.

– Vi har svårt att få in pucken, säger hon om den täta matchen till Hockeysverige.se

Även om det satt långt inne och blev en oväntat tuff match så vann Damkronorna över Ungern till slut med 2-0. Det efter att ha dominerat spelet i två perioder för att i tredje perioden dra på sig utvisningar, vilket gjorde att Ungerns kom in i matchen.



– Vi pratade inför matchen att dom är skickliga bollspelare och att vi skulle vara redo på kontringar eftersom det var vad vi måste stoppa upp och att vinna dueller, berättar Hanna Thuvik för hockeysverige.se.



Hur skulle du sammanfatta hur matchen till slut blev?

– I första perioden kom vi ut och var inte vårt bästa jag. Vi pratade ihop oss inför andra och jag tycker att vi då kom ut som ett helt annat lag.

– Vi har svårt att få in pucken, men vi fick in en inför tredje. Det var otroligt skönt att komma in i ledning inför tredje perioden. Jag tyckte att vi stängde ner dom bra och fick in ett till mål och löste det bra till slut.

Hanna Thuvik och Sara Hjalmarsson firar mål. Foto: Jeanette Dahlström / BILDBYRÅN / COP 246 / JD0094

I vad ligger svårigheten med att möta ett lag som Ungern?

– Dom går på varje puck. Otroligt bollskickliga i alla dueller, så det gäller att vinna alla hela tiden. Även vinna 50/50-puckar.



Hanna Thuvik, som inledde Sveriges målskytte i VM med sitt 1-0 mot Tyskland, gick poänglös från Ungernmatchen.



– Det är svårt att svara på så här direkt efter matchen, men jag hade ändå en bra känsla. Vi jobbade hela tiden hårt i vår lina. Mycket fysiskt spel och det gillar jag, säger 22-åriga Brynäs anfallaren som ofta sågs leende då hon hade varit inne i någon duell med ungerskorna.



Var det mest lättnad eller glädje då slutsignalen gick?

– Glädje. Det alltid skönt att komma härifrån med en vinst. Det var däremot en lättnad när jag såg 1-0 pucken gå in. Annars är det bara glädje.



Japan på söndag, när börjar du och laget fundera över den matchen?

– Vi får ta lite vila här i kväll. Sedan får vi börja fundera, om inte redan imorgon, så på lördag, avslutar Hanna Thuvik.