Efter ryktet – FBK-talangen tillbaka i laget

Sedan senaste CHL-mötet med Tappara har Stian Solberg suttit vid sidan.

Samtidigt som kan ryktas bort kastas 18-åringen nu in igen till tisdagens Färjestad-match.

Stian Solberg. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Samtidigt som Expressen kommer med uppgifter om att ett lån till Hockeyallsvenskan kan vara aktuellt, kastas Stian Solberg in i Färjestads lag igen.



Den norske backtalangen har inte tagit plats bland sju backar sedan det senaste mötet med Tappara i Champions Hockey League, men kliver nu in som just detta, en sjundeback. Istället blir det Jonathan Andersson som ställs utanför när Karlstad-gänget ska säkra avancemang efter 3–2-vinsten i det första mötet.



Utöver detta är laget oförändrat.



18-årige Solberg imponerade i inledningen av SHL-säsongen med sitt fysiska spel, men står nu endast på 13 matcher och tre assist efter att Jeremy Groleau kommit tillbaka in i laget. Att det blir ett lån till Hockeyallsvenskan ska inte vara helt klart, enligt Expressen, så tisdagens möte med Tappara kan mycket väl bli en av de sista chanserna Solberg får att imponera på tränaren, Tomas Mitell.

FBK-laget:

Målvakter

Lagacé (Clara)



Backar

Groleau – Nyström

Ollas Matsson – Nygren

Bergkvist – Tornberg

72 Solberg



Forwards

Studenič – Kellman – Steen

Nygård – Tomášek – Åslund

Lodin – Westfält – Forsell

Björklund – Berglund – Lindqvist

Ljungkrantz