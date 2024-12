Bekräftar: Blir en del av Tre Kronor-staben

Daniel Alfredsson blir en del av Tre Kronors ledarstab i 4 nations. Det bekräftar Sam Hallam på en presskonferens.

– Jag var i Ottawa och pratade med honom i oktober, säger Hallam.

Bildbyrån

Under onsdagskvällen presenterades Sam Hallams trupp till 4 nations faceoff. På en presskonferens efter uttagning bekräftade han också att legendaren Daniel Alfredsson, till vardags assisterande tränare i Ottawa Senators, kommer vara med som assisterande tränare under turneringen.

– Ja, han kommer vara en del av ledarstaben, bekräftar Hallam.

Däremot har Alfredsson inte varit en del av beslutsprocessen när det gällde spelaruttagningarna.

– Jag var i Ottawa i oktober och pratade med honom, och vi har pratat under sommaren och den tidiga hösten på telefon. Vi pratade igen häromveckan men pratade då inte så mycket om laguttagningen i sig.

Så tog man ut laget

Det är i första hand Hallam Tre Kronors GM Josef Boumedienne och assisterande GM Patric Hörnqvist som ansvarat för laguttagningen.

– Vi har scoutat spelarna under hela hösten och utnyttjat det nätverk vi har och det har varit en “great ride”, säger Josef Boumedienne.

– Vi valde att gå med en erfaren grupp och det är många bra spelare som hamnade utanför laget. Vi har många unga spelare som inte kom med. I en kort turnering, där det är do or die-matcher nästan rakt igenom, gick vi med lite mer erfarenhet. Vi har mycket ledarskapskvalitéer i laget.

– Vi har också tänkt mycket på hur vi ska fördela istiden. Vilka kan prestera med lite mindre istid än de är vana med i sina klubblag?

En av få unga spelare som kom med var Leo Carlsson, som ännu inte fyllt 20 år.

– Han är med för att han är bra, inte för att han är ung, menar Boumedienne.

Målvaktsstjärnan Jacob Markström har imponerats av det han sett av Carlsson.

– Han var fantastiskt duktig varje gång vi mötte Anaheim med Calgary. Han är stor och stark och har vuxit in i kroppen väldigt tidigt. Det är kul att en så ung och talangfull kille får vara med i stora turneringar. En så ung kille kan växa av det.

Tre Kronor har en reservlista

Det finns också en “reservlista” med spelare som är närmast utanför laget.

– Vi har sagt till några spelare att de är högt upp på listan och att de ska vara tillgängliga. Men det är klart det är en utmaning att ta ut ett lag två månader i förväg.

Tre Kronor får nu också möjligheten att se spelarna en extra gång inför den OS-turnering som stundar kommande säsong.

– Det handlar om att vinna nu, men vi väger in det lite också. Men det kanske framför allt blir en faktor i VM. Vi hade hade exempelvis fyra av sju backar med i VM senast. Nu handlar det främst om att vinna.