Svensken tillbaka i spel – efter en månad

Efter en månads frånvaro var Jesper Wallstedt tillbaka i spel inatt.

Den 22-årige svensken stod för 30 räddningar i en strafförlust i AHL.

– Jag tänkte, varför räddar jag inte en enda puck i matcherna? Varför släpper jag in sju mål? Varför släpper jag in åtta mål? Det kändes som att jag inte hade spelat hockey förut. Mitt huvud var inte på rätt plats och jag är alltid den som är hårdast mot mig själv. Jag puttade ner mig själv i kaninhålet.



Så lät det i december när Jesper Wallstedt öppnade upp om sin tunga inledning på 2024/25 då han till slut valde att söka hjälp hos en psykolog. Inatt var den 22-årige målvakten tillbaka i spel igen nere i AHL med Iowa Wild.

Den tidigare stortalangen ställde upp i buren för första gången sedan 28 december, men visade direkt sina kvalitéer. 30 av 32 skott räddades under 60 minuter plus förlängning, innan Texas Stars Kole Lind till slut säkrade satte den avgörande straffen bakom Wallstedt.



Frånvaron på grund av skada kom olägligt för Wallstedt efter att Filip Gustavssons plötsliga frånvaro gett honom chansen att säsongsdebutera i NHL i mitten av december. Det blev matcher mot både Vegas och Winnipeg innan han vände ner till AHL. Båda dessa slutade i förlust.

The one where Wally returns#ItStartsInDSM x @quantumfiber pic.twitter.com/IF00OCSeYT