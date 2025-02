Tre Kronor slipper världens bäste – och ytterligare stjärnor

Sverige möter i natt USA i 4 Nations. Då slipper man Vezina Trophy-favoriten Connor Hellebuyck i den amerikanska kassen.

Sverige ligger pyrt till i 4 Nations efter två raka förlängningsförluster. För att nattens match mot USA ens ska gälla något behöver matchen mellan Finland och Kanada sluta oavgjort efter full tid. Gör den det – då behöver Sverige besegra USA efter ordinarie tid för att gå till final.

USA har imponerat och vunnit mot både Finland och Kanada och är redan finalklara. Därför kostar man på sig att vila stjärnmålvakten Connor Hellebuyck i natt. Hellebuyck utsågs till NHL:s bästa målvakt såväl 2020 som 2024 och var dessutom topp-tre i omröstningen både 2018 och 2023. Han är dessutom storfavorit till att plocka hem priset en tredje gång efter den här säsongen.

Matt Tkachuk vilas mot Sverige

Enligt samstämmiga uppgifter från nordamerikansk media får Jake Oettinger starta nattens match. Även han anses vara en av världens bästa målvakter. Dallas-keepern har stått 40 matcher i NHL den här säsongen, med en räddningsprocent på 91,1. Han gör därmed sin första landskamp sedan VM 2021.

USA vilar dessutom stjärnbacken Charlie McAvoy och superprofilen Matt Tkachuk. Tkachuk bröt matchen mot Kanada i förtid med en skada. Ottawas Jake Sanderson kliver in på backplats och New York Rangers Chris Kreider kliver in som forward.