Redan 2020/21 debuterade Tilde Utbult i SDHL.

Nu vill 18-åringen från Öckerö hjälpa Frölunda till ett SM-guld.

– Vi siktar alltid på att vinna, säger hon till hockeysverige.se.

Tilde Utbult ses som en av svensk hockeys mest lovande spelare. Hon har spelat två U18-VM och tagit plats i Frölundas favorittippade SDHL-lag. Men hockeyintresset väcktes inte i Göteborg utan ute på Öckerö, en ö två och en halv mil från hemmarinken Frölundaborg.



– Det är en liten ö där alla känner alla jättebra och hela Öckerö känns på något sätt som en familj, berättar Tilde Utbult då hockeysverige.se träffar henne för en intervju i Frölundaborg.

– Jag har umgåtts med vänner där under hela uppväxten. Det kan också ha varit att jag åkt ut med båten själv redan från det att jag var tolv år. Klart att det också var mycket landhockey. Vi hade även en ute-rink vid Öckerö ishall där det bara var asfalt under somrarna som vi spelade på. Dessutom spelade jag fotboll och innebandy ett tag.



Hockeyn fanns i familjen redan från tidig ålder.



– Min brorsa och pappa spelade. Jag var ett år satte jag på mig skridskorna för första gången. Sedan var jag fyra, fem år då jag började spela i barnligan, så det var tidigt.

Tilde Utbult i sitt “hockeyrum”. Foto: Ronnie Rönnkvist.

En av Tilde Utbults närmaste vänner är Holly Boney som numera spelar i Frölundas juniorlag.– Jag tror att hon flyttade till Öckerö då jag var två år och hon var fyra. Våra bröder spelade i samma lag och våra föräldrar blev kompisar genom det. Vi blev tvingade att leka på läktarna när våra bröder hade match, skrattar Tilde Utbult och fortsätter:– Vi växte ihop mer och mer, så man kan säga att vi satt ihop under några år. Nu är vi väldigt nära vänner och hon är som en del i vår familj.– Holly spelar just nu med Damjuniorerna och bor kvar på öarna så vi kan samåka en del.

Hockeysverige.se har tidigare besökt familjens Utbults hockeyrum och det går inte säga annat än att det verkligen är en hockeyfamilj.



– Alla kompisar ville komma hem till mig eftersom vi hade det här rummet. Oftast var det fullt hus där hemma och vi hade skott-tävlingar och sådana saker där. När jag var yngre var det så nästan varje dag.



Var det som er ungdomsgård?

– (Skratt) Ja, så var det, men att alla isätllet kom hem till mig, vilket var roligt.

SDHL-debuterade i Göteborg HC: “Stökig tid”

Tilde Utbult klev in i SDHL redan säsongen 2020/21, men då med Göteborg HC.



– Jag var bara där under en säsong. Såklart att det var lite speciellt. Jag var ung och visste inte så mycket annat då jag kom dit.

– Nu då jag kommit hit till Frölunda har jag sett vilka skillnader det är på förutsättningar och allt sådant. Det är en väldig uppgradering.

– Samtidigt är jag tacksam över att Göteborg tog in och gav mig chansen då jag var väldigt ung, men det var ändå en ganska stökig tid i den klubben.

Tuffa träningarna i Frölunda: “Full fart hela tiden”

Trots att det var stökigt i Göteborg HC känner 18-åringen med Skärgårdens SK som moderklubb att hon haft nytta av de matcherna hon då fick i SDHL.– Ja, verkligen. Jag fick med mig mycket även om det var en hel del att stå och titta på.– Seniorspelet är en stor skillnad jämfört med att spela med juniorkillarna hemma i Skärgården. Jag fick även lära mig mycket av de äldre och mer rutinerade spelarna utanför isen.– Bland annat det här med uppvärmning. Jag hade faktiskt aldrig gjort uppvärmning i hela mitt liv innan. Skrattar Tilde Utbult.

När Frölunda startade upp i NDHL plockade klubben snabbt åt sig Tilde Utbult.



– Vi hade så himla bra träningar. Det var också vad som gjorde att vi kunde fortsätta spela på en så pass hög nivå under matcherna. På så vis var det att kliva upp en nivå. Att sedan matcherna ibland hade en lite sämre nivå var som att jag fick kliva ner ett steg.

– Jag tycker ändå att vi var duktiga på att hålla tempot uppe i alla matcher. Vi spelade också bättre än vi gjorde i Göteborg, så jag tycker att det var ett steg upp.

Tilde Utbult. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det har sagts att träningarna var tuffare än matcherna då ni spelade i NDHL.

– Ja, så var det verkligen. Vi rullade dessutom på så mycket folk och gjorde mycket mål. Det var inte så intensivt på matcherna, men på träningarna var det verkligen full fart hela tiden.



Redan första säsongen fick hon spela och träna med spelare så som Michelle Karvinen, Andrea Dalen och Hanna Olsson. Något som givetvis betydde mycket för junioren från Öckerö.



– Det har, som du säger, betytt jättemycket. Alla tre är sjukt duktiga spelare så för mig var det att titta och lära varje dag.

– Dessutom har jag fått äran att sitta bredvid Michelle i omklädningsrummet så jag har fått se hur mycket hon förbereder sig inför varje match och träning.

– På isen är dom jättebra på att ge feedback. Är det något man behöver finns dom där och pushar en. Det är också sjukt roligt att stå och kolla på när dom spelar eller tränar.



Du är social och verbal, men tar du för dig mot dom här tjejerna i omklädningsrummet?

– Nu har vi ändå spelat ihop under tre år så jag har kommit nära dom. Hanna kände jag sedan innan, men det är inte så att jag hade skällt ut henne om hon gjort ett felpass, skrattar Tilde Utbult och fortsätter:

– Alla i laget är lättsamma och lätta att prata med.

Tilde Utbult i SDHL. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Favoriter till guldet? “Vet att vi har ett bra lag”

Säsongen 2023/24 spelade Tilde Utbult 32 seriematcher och åtta i slutspelet.



– Jag kom tillbaka efter en skada förra säsongen och var borta mycket så det blev kanske en lite taggig säsong. Ibland spelade jag mycket och i andra matcher lite. Det var ändå min första riktiga säsong i SDHL och den var väldigt lärorikt. En kul säsong.

– Laget hade satt upp ett mål, att komma topp fyra, och det uppnådde vi. Vi ska ändå vara nöjda med vad vi åstadkom även om man vill ta steget längre.



Vilka förväntningar har du personligen på säsongen 2024/25?

– Jag hoppas kunna slå mig in och ta en lite större roll. Spela lite mer och bidra mer till laget än jag gjort innan. Jag är ändå ett år äldre och har en säsongs mer erfarenhet.

Frölunda är lite av favoriter den här säsongen, hur tänker du kring det?

– Vi siktar alltid på att vinna och vi har ett riktigt grymt lag och kan säkert ta oss hela vägen. Då måste vi göra det vi ska varje dag under hela säsongen.



Att ni är favoriter antar jag inte är okänt i gruppen, hur har ni pratat om just favoritskapet inom laget?

– Det är inget vi lägger fokus på. Vi kör vårt egna race och vet att vi har ett bra lag.



Vem är nästa spelare från Skärgården att få sitt genombrott?

– Där måste jag säga min kusin Vanda Torgesson, avslutar Tilde Utbult.

