Efter 13 år av slutspelstorka har Buffalo Sabres general manager Kevyn Adams stor press på sig inför den stundande NHL-säsongen. Hunter Crowther på DailyFaceoff summerar vad som krävs för att Sabres ska komma på rätt köl inför säsongen 2024/25.

Buffalo Sabres säsongen 2023/24

NHL har vuxit till en liga med 32 klubbar, en ökning med två lag under de senaste åtta säsongerna, vilket betyder att innan dess skulle mer än hälften av lagen kvalificera sig för Stanley Cup-slutspelet, och nu är det exakt hälften som gör det. Hänger du med, kamerakillen? Det är matematik.

Jag berättar detta för dig eftersom om jag sa att du kunde förlora 13 slantsinglingar i rad, skulle du svara att det är nästintill omöjligt. Ändå har Buffalo Sabres på något sätt missat slutspelet 13 säsonger i rad, vilket inte bara är den längsta aktiva torkan, utan också den längsta i NHL:s historia. Tre säsonger längre än Florida Panthers i början av 2000-talet och Edmonton Oilers efter lockouten 2005. Det är inte bara dåligt – det är imponerande hur dåliga Sabres har varit. De är för närvarande jämsides med NFL-laget New York Jets för den längsta aktiva slutspelstorkan i nordamerikansk sport.

Förra säsongen avslutade Sabres med 39-37-6 och 84 poäng, det gav en sjätteplats i Atlantic Division och placerade dem sju poäng bakom den andra wildcard-platsen i Eastern Conference. En medelmåttig start på säsongen blev sämre mot slutet av 2023 med ett facit på 15-19-4, tredje sämst i öst vid den tidpunkten. En vinnande trend resten av vägen räckte inte för att de skulle gräva sig ur sitt hålet, och när de nådde NHL:s trade deadline den 8 mars hade de redan bytt bort Kyle Okposo, Erik Johnson, Devin Cooley och Casey Mittelstadt (mer om den sista senare).

Efter en grundsäsong 2022/23 där de bara var en poäng från en slutspelsplats och såg ut att vara på väg uppåt, skulle det vara en underdrift att kalla den senaste säsongen en besvikelse.

Buffalo Sabres nyförvärv och förluster

NYFÖRVÄRV

Ryan McLeod, C

Sam Lafferty, RW

Jason Zucker, LW

Beck Malenstyn, LW

Nicolas Aubé-Kubell, RW

Dennis Gilbert, D

James Reimer, G

FÖRLUSTER

Matthew Savoie, C (EDM)

Zemgus Girgensons, LW (TBL)

Eric Robinson, LW (CAR)

Victor Olofsson, LW (VGK)

Jeff Skinner, RW (EDM)

Tyson Jost, F (CAR)

Riley Stillman, D (CAR)

Jeremy Davies, D (OTT)

Eric Comrie, G (WPG)

Buffalo Sabres offensiv

Det är lätt att glömma hur bra Sabres var under säsongen 2022/23, när de var tredje bäst i ligan på att göra mål. Förra säsongen slutade de på 22:a plats med ett tapp på 50 mål jämfört med året innan och endast två spelare, Tage Thompson och J.J Peterka, nådde 50 poäng.

Inte en enda spelare gjorde 30 mål.

Jag hatar att erkänna det, men tack vare mina kusiner i västra New York såg jag fler Sabres-matcher än jag borde ha gjort under 2023/24. Det var som en övning i fåfänga att titta på Buffalos powerplay, rankat 27:a med 16,6 procent, ett brant fall från föregående säsong. Det är svårt att se hur de ska förbättras, men för att vara rättvis mot Rasmus Dahlin, som avslutade med 20 powerplay-poäng förra året, kan en kombination av honom samt möjliga comeback-säsonger för Thompson och Alex Tuch ge deras powerplay en skjuts tillbaka till forna höjder.

Forwarden Jeff Skinner, som gjorde 35 mål och avslutade med 82 poäng 2022/23, tog ett stort steg tillbaka offensivt – 24 mål och 46 poäng. Klubben köpte ut de tre sista åren på hans åttaåriga, 72 miljonerdollarskontrakt i juni. Hellre än att behålla honom väljer de alltså att betala 1,4 miljoner i död cap nästa säsong, 4,4 miljoner 2025/26 och 6,4 miljoner året efter. Så höga tankar hade Sabres om honom…

Jag vet inte om de tror att de kommer att få mål från Ryan McLeod eller Sam Lafferty – de gjorde 25 mål gemensamt, ett mer än Skinners 24 – men de måste vara säkra på att de kan stärka sin offensiv från någonstans.

Buffalo Sabres försvar

En av de frustrerande sakerna för Sabres under 2023/24 var att deras försvar faktiskt var stabilt under större delen av säsongen, med endast 244 insläppta mål, 11:e plats i ligan.

Dahlin fortsatte att förbättra sitt spel, med en karriärsbästa 54,6 procent i corsi, utökade sin offensiva repertoar och delade till och med ut några extra tacklingar till oförberedda forwards. Nästa säsong kommer vi att se om han kan höja sin produktion till de nivåer vi såg 2022/23, eller ännu högre. Han kanske inte är en gigant som Cale Makar och Quinn Hughes, men det finns alltid plats på podiet för en tredje man.

Jag tror att den största X-faktorn för Sabres och deras blålinje nästa säsong är Bowen Byram, som förvärvades i mars i en en-mot-en-affär med Colorado Avalanche i utbyte mot Casey Mittelstadt. Den 23-årige backen vann Stanley Cup med Avalanche 2021 som rookie och snittade över 19 minuter per match i 20 slutspelsmatcher. Han kommer troligen att vara den vänsterfattade partnern till Dahlin, och jag förutspår att duon kommer att bli ett av de bästa backparen i sporten under 2024/25.

Owen Power, som var förstavalet i draften 2021, har visat otrolig tillväxt under sina första två fulla professionella säsonger. Det finns en effektivitet i hans spel som ofta går obemärkt förbi; jag vill använda ordet "oansenlig", men det skulle låta som en förolämpning, och det är inte vad jag försöker förmedla. Den kanadensiske backen är bedrägligt snabb, men hans imponerande storlek och räckvidd gör att han når platser utan att behöva ta fulla kliv. Han är nästan alltid på rätt plats, och han har inte ens spelat 200 matcher i karriären än. Det är sällsynt att ett förstaval saknar "flash" i sitt spel, men Power behöver inte det.

Om jag skulle påpeka en sak jag skulle vilja att Power förbättrar, är det att lägga till lite "edge" i sitt spel. Kanske är det orättvist att förvänta sig att en så stor spelare som han ska ha en hårdare sida, men det skulle inte skada att se en cross-check eller en slash då och då.

En spelare att hålla ögonen på är Henri Jokiharju, som skrev på ett ettårskontrakt med Sabres i juli. Finländaren kan bli ett värdefullt trejdbete om Sabres får en svag start.

Buffalo Sabres målvakter

Förutom att ha det roligaste namnet att uttala i hockey, var Ukko-Pekka Luukkonen en av de stora ljusglimtarna i Sabres säsong 2023/24, med 27-22-4 och en räddningsprocent på 91, 2,57 i målsnitt och 10,1 räddade mål över genomsnittet. Nästan varje kväll gav Luukkonen Buffalo en chans att vinna. Klubben skrev på ett femårigt kontrakt med honom i juli värt 23,7 miljoner dollar, och om han fortsätter att utvecklas lika bra som förra säsongen, kommer det snart att framstå som ett riktigt fynd.

Samtidigt skrev laget på ett ettårigt avtal med James Reimer under free agency, vilket kan leda till en intressant kamp om reservrollen under försäsongen mellan honom och Devon Levi, som fortfarande har ett år kvar på sitt kontrakt. Reimer kan ha ett övertag med sin veteranerfarenhet, men i dagens NHL är det inte ovanligt att ha tre målvakter i truppen.

Buffalo Sabres coachstab

Efter att ha missat slutspelet för fjärde säsongen i rad blev Don Granato sparkad efter säsongen. Du vet den där raden från The Who's "Won't Get Fooled Again"? "Meet the new boss, same as the old boss." Sabres måste ha hört den och tänkt: "Eureka!"

Buffalo valde att återanställa Lindy Ruff, som coachade laget mellan 1997 och 2013. Under sin tid med Sabres vann Ruff Jack Adams Award 2006 och tog dem till Stanley Cup-finalen 1999 samt till fyra Eastern Conference-finaler under sina 15 säsonger med laget. Sedan dess har han varit huvudtränare för både Dallas Stars och New Jersey Devils, men utan större framgång.

Flera saker kan vara sanna samtidigt: Med över 850 vinster i grundserien, vilket placerar honom på fjärde plats bland NHL:s vinstrikaste coacher, är Ruff utan tvekan en av de mest framgångsrika tränarna i sin era. Men under de senaste två decennierna har han haft svårt att få ut det bästa av sina lag. Senast ett av hans lag tog sig förbi andra rundan var när George W. Bush var USA:s president och en 19-årig Rihanna toppade listorna med "Umbrella."

Ibland gör lag det säkra och bekväma valet när de anställer en tränare. Det är därför det finns en omkörningsfil på vägen – så att andra kan passera förbi.

Buffalo Sabres rookies

Isak Rosén var Sabres andra förstarundeval 2021 och har spelat bra under sina första två säsonger med AHL-laget Rochester Americans. Efter att ha gjort respektabla 14 mål och 37 poäng under 2022/23, började han starkt förra säsongen och gjorde fem mål på sina första 10 matcher. Det slutade med 20 mål samt 30 assist för totalt 50 poäng, vilket placerade honom i delad ledning i laget. Vissa tror att Rosén kommer att återvända till Rochester nästa säsong, men för ett Sabres-lag som desperat behöver offensiv kan 21-åringen spela sig in i några fler matcher i Buffalo än de sju han fick i fjol.

En annan ung talang som jag tror kan ta plats i laget är Jiri Kulich, Sabres andra förstarundeval från 2022. Han har presterat två säsonger i rad med runt 20 mål och 40 poäng i AHL, och ledde i fjol Americans med 27 mål på bara 57 matcher i grundserien. Kulich, som fyllde 20 i april, har fortfarande gott om tid att utvecklas, och ett lag som Buffalo, som redan har många unga spelare, har inget emot att låta några mogna lite längre. Men precis som med Rosén kan deras förmåga att producera poäng tvinga Ruff och co. att göra som i filmen The Bad News Bears – och låta dem spela.

Tre brännande frågor för Buffalo Sabres

Är Kevyn Adams i farozonen?

När en general manager sparkar en tränare (eller två), hör man ofta fans och experter säga något i stil med, "de har använt sina kulor", vilket betyder att de börjar få slut på alternativ innan de själva är nästa att gå. Sabres GM Kevyn Adams sparkade Ralph Krueger i mars 2021 och ersatte honom med assisterande tränaren Don Granato, som han nu avskedade i april. Med två kulor förbrukade och Ruff potentiellt som Adams sista tränaranställning, måste Buffalo ta sig till slutspel, eller åtminstone konkurrera om en plats till våren, om han vill fortsätta som klubbens arkitekt.

Kan Alex Tuch och Tage Thompson nå sina toppnivåer igen?

Efter att Tuch och Thompson gjorde 79 respektive 94 poäng under 2022/23, tog de båda ett steg tillbaka förra säsongen. Det kan bero på ett svagt år, dålig coaching, brist på energi, dåliga puckar eller vilken kliché man nu än vill använda under veckorna mellan träningsläger och premiär. Men om Sabres ska ha någon chans till framgång 2024/25 måste dessa två kliva fram. Är det orättvist att lägga så mycket på axlarna hos Tuch och Thompson? Kanske, men som Gord en gång sa, ingen bryr sig om något du inte gjorde.

Kan de nå slutspelet?

Ja, visst kan de. Dahlin och Power kommer att ta ytterligare steg i sina respektive utvecklingar, laget har mer än 8 miljoner dollar i löneutrymme att använda under säsongen, en nybetald förstamålvakt och en fräsch dos av "ny tränarenergi," som på något sätt brukar lyfta varje lag mot slutspelet. Vid något tillfälle, i en liga där hälften av lagen går till slutspel, måste det väl vara er tur. Eller hur? Eller hur?! Bevisa att jag har fel, grabbar. Bevisa att jag har fel.

Förutsägelse för Buffalo Sabres 2024/25

Jag gillar många spelare i det här laget, men att köpa ut Skinner och inte ersätta hans målskytte på ett rimligt sätt är inte tillräckligt bra. Atlantic Division är för talangfull för att de ska kunna ta en av de tre toppositionerna, och jag kan inte se Sabres vara så mycket bättre än några av lagen i Metropolitan-divisionen.

De har ingredienserna för att göra förändringar (draftval, talanger, löneutrymme), men om vi inte ser fyra kedjor och tre backpar där spelarna har sina karriärsbästa säsonger, känns det som att de kommer att falla kort, ännu en gång. Jag medger att de kan nå 90-poängsgränsen, men det kommer att landa på låga 90-tal, långt ifrån ens den andra wildcard-platsen.

