I tidig ålder beslutade sig Erik Portillo för att lämna Frölunda och i stället ta collegevägen.

Det har sedan lett till att Portillo tagit sig in till Los Angeles Kings organisation – där han nu har skrivit på ett nytt kontrakt med en treårsplan för att ta steget till NHL.

– Det känns väldigt bra och kul att dom tror på mig och visar det, säger den 23-årige målvakten till hockeysverige.se.

Erik Portillo har under åren smugit lite under radarn hemma i Sverige. 2019 lämnade han Frölunda för att sikta mot hockey och skola på University of Michigan.

Efter att förra säsongen haft ett rookiekontrakt och fått chansen i AHL för Los Angeles farmarlag Ontario har han i dagarna skrivit på ett treårskontrakt med Los Angeles.

– Det jag sökte då jag åkte över var att få en bra utbildning och samtidigt få chansen att spela i NHL och spela hockey på en elitnivå, berättar Erik Portillio för hockeysverige.se från Los Angeles där han nu är på en målvaktscamp.

– Tyvärr är det svårt att kunna göra hemma i Sverige. Vi, alltså hela familjen, var över två gånger och tittade på skolor. Förväntningarna var egentligen bara då att, som sagt var, få en utbildning så jag inte skulle vara helt körd i livet om inte hockeyn skulle gå vägen. Att jag helt enkelt skulle ha flera dörrar öppna.

– Sedan allt lite annorlunda när jag fick spela med otroligt duktiga spelare i Michigan. Jag krigade på och det gick bra för oss.

Vad betydde dina tre år på college med dig som person?

– Första året var jag i USHL. Där spelade jag i Dubuque Fighting Saints och hade Kalle Larsson som GM. Den säsongen var att jag skulle lämna Sverige och vara borta för första gången.

– Det blev ett bra år för mig att få lära mig språket, utvecklas och mogna som person. Jag tror att det är viktigt att tidigt lära sig alla de här sakerna utanför hockeyn.

– När jag kom in på college skulle jag studera på engelska och hela den biten, vilket är mer än bara ha en konversation på engelska. Nu behövde jag även kunna använda engelskan på det akademiska planet också. Klart att det var en utmaning att utvecklas på det planet också.

– På det hockeymässiga planet fick jag spela med otroliga talanger. Bland annat bodde jag och spelade med Owen Power och Kent Johnson. Jag fick se vad killar som är ”first of all” gör 24 timmar om dygnet. Det här var dessutom under coronan så vi levde mer eller mindre på varandra.

Erik Portillo lämnade Frölunda och har tagit collegevägen på vägen till proffshockeyn. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

En treårsplan – för att ta steget till NHL: “Kul att dom ville skriva längre”

Buffalo var den organisation som draftade den nu 23-åriga målvakten från Partille, men i mars 2023 tog Los Angeles över rättigheterna på honom.

– Jag blev otroligt glad att det blev L.A. Framför allt blev jag det då jag såg vad L.A är för klubb utifrån laget och tränarna.

– För en målvakt med målvaktstränarna som finns här med Bill Ranford i ledningen… Han och hans grupp skulle jag säga är bäst i världen eftersom dom har strukturen, spelidé och lösningar på olika spelsituationer. Dom är otroligt duktiga och dedikerade på den biten. Det är en förmån att få jobba varje dag med människor som är på den nivån.

Säsongen 2023/24 kom chansen för Erik Portillo att kliva in i AHL och spela för Ontario.

– Det blev en kanonsäsong. Målet är att få spela i NHL. Jag vet också att det som speciellt målvakt tar lite tid att utvecklas.

– Tillbaka till det här med målvaktstränarna, att dom var väldigt tydliga med att det finns en plan för mig. Att dom vill att jag tar vissa steg under en viss tid. Att göra det på rätt sätt för att sedan vara redo och ha grunden om jag kommer upp.

– Säsongen var ett steg i rätt riktning. Vi hade velat gå hela vägen, men personligen utvecklades jag väldigt mycket både i mitt spel och som person genom att få vara på en proffsnivå.

Hur ser du på den här möjligheten att i princip få tre år på dig att ta steget upp i NHL?

– Det känns väldigt bra och kul att dom vill skriva lite längre med mig, att dom tror på mig och visar det. Att dom vill att jag ska ta stegen som krävs för att ta mig dit upp.

– Nu krävs det bara att jag ska putta in det hårda arbetet varje dag och, som sagt var, ta steget.

Erik Portillo blickar mot NHL-spel efter att ha sajnat sitt nya kontrakt. Foto: Jeffrey Brown/Icon Sportswire/Alamy

“Jag litar på Los Angeles och att dom vet vad dom gör”

Blev det en tuff väntan för dig innan det stod klart att Los Angeles var villiga att ge dig ett kontrakt?

– Nej, det var som vanligt en förhandling. Det är så det funkar i den här businesen hockey.

– Det var ingen fara för mig. Jag satt ganska lugnt i båten och lät agenten och ”GM” lösa det. Jag fortsatte bara kriga på isen och i gymmet.

Vad vill du få ut målvaktsmässigt kommande säsong?

– Målet är, som sagt var, alltid att spela i NHL. Det är slutbilden, men vägen dit är otroligt viktig.

– Viktigt att jag fokuserar på det dagliga och tar rätt steg. Fortsätter jobba med min spelidé, fart, snabbhet och styrka. Det är vad som kommer göra att jag kan hålla mig där uppe och förhoppningsvis ha en lång karriär. Bygga från grunder och göra det på rätt sätt.

Känner du en stress över att snabbt ta en plats i NHL?

– Jag litar på organisationen och att dom vet vad dom gör. Los Angeles har haft framgång med många olika målvakter och självklart pushar jag för det varje dag. Det är enda sättet att ta sig dit, avslutar Erik Portillo.

