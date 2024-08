ANNONS

De spelade tillsammans i Buffalo för ett par år sedan – och nu återförenas Lovisa Berndtsson och Kassidy Suavé i svenska SDE.

Då vill målvaktskompisarna vara med och lyfta klubben uppåt.

– Jag hoppas och tror att det kommer bli en säsong där SDE inte är den fula ankan, säger Berndtsson till hockeysverige.se

SOLNA (Hockeysverige.se)



Buffalos målvaktspar säsongen 2022/23, Lovisa Berndtsson och Kassidy Sauvé kommer spela tillsammans i SDHL kommande säsong. För Berndtsson innebär det comeback i SDHL, men för Sauvé är det debut. De båda kommer nu tävla om samma plats i ett SDE som imponerat i sina försäsongsmatcher.



Hockeysverige.se reste till Solna och slog sig ner i solen utanför CCM:s lokaler för att få en intervju med de båda målvakterna.

– Jag skulle säga att alla städer i Ontario är hockeystäder och Whitby är också en bra hockeystad, berättar Kassidy Sauvé då hockeysverige.se frågar om hur hennes hemstad, är som idrottsstad.

– Senaste tio åren har damhockeyn utvecklats i området och det har kommit flera ställen där tjejer kan spela.

– Anledningen till att jag började är, uppriktigt sagt, för att min bror behövde någon att spela med hemma på gatan. Jag ville vara som honom när han fick sina hockeyskridskor medan jag fick konståkningsskridskor, vilket jag inte var så glad över.

28-åriga Kassidy Sauvé har flyttat till Stockholm efter flera år i Finland och USA. Foto: Ronnie Rönnkvist

Redan tidigt blev det målvakt som gällde för henne.

– Ja, jag skulle tro att jag var fyra eller fem år då.



Vilka var dina förebilder under uppväxten?

– När jag började spela var det Ed Belfour. När damhockeyn utvecklades mer i Kanada blev det Charline Labonté. Hon spelade under många år i Kanadas landslag.



Varför just Ed Belfour?

– Eftersom han då spelade för Toronto Maple Leafs. Jag växte upp i Montréal, men var ett Toronto-fan på grund av honom.

– Sedan flyttade vi till Toronto och jag kunde följa honom på nära håll, vilket var ganska coolt.



Visste du att Ed Belfour avslutade sin karriär med spel i Sverige och Leksand?

– Nej, det visste jag inte. Mats Sundin var min favoritspelare och jag vet att han är härifrån, säger Kassidy Sauvé med ett skratt.

“Hatade att gå till rinken då jag var yngre”

35-åriga Lovisa Berndtsson går in i sin tionde säsong i SDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lovisa Berndtsson hade såklart sina förebilder främst bland svenska spelare under uppväxten.

– När jag var ung var det Mikael Tellqvist, men sedan blev det såklart Henrik Lundqvist. Kim Martin och jag är i ungefär samma ålder och hon spelade i landslaget då. Såklart att jag såg upp till henne eftersom hon var den bästa svenska hockeyspelaren, men Lundqvist och Tellqvist var de jag såg upp till mest.



För Lovisa Berndtsson var det från början inte lika självklart att satsa på hockeyn.

– Båda mina bröder spelade och det kan ha väckt intresset hos mig. Däremot hatade jag gå till rinken då jag var yngre.

– Sedan kom frågan upp i skolan om det var några som ville pröva att gå på hockeyskola. Jag tog med mig en ansökningsblankett hem till mamma och sa ”ja, vill pröva det här”. Mamma tänkte att jag åtminstone kunde lära mig åka skridskor där. Och nu sitter jag här 30 år senare, säger Lovisa Berndtsson med ett leende.

Kassidy Sauvés resa – via Finland: “Jag tog chansen”

Inför säsongen 2021/22 lämnade Kassidy Sauvé Nordamerika för att testa på spel i Finland. Det blev en säsong i HPK innan hon valde Buffalo, men när hockeyn lades ner där valde hon att till säsongen 2023/24 återvända till Finland och HPK.

– Jag var på tryout med PWHL, men kom inte med i laget. Jag behövde någonstans att spela och jag hade varit i Finland tidigare under Covid…



Hur hamnade du i Finland första gången?

– Noora Räty hade spelat i det laget tidigare. Hon skulle lämna laget för att åka till Kina och spela. Då skickade hon ett meddelande till mig

– ”Hej, vill du komma till Finland och ta över min målvaktsspade”.

– ”Ja, självklart”.

– För mig var det en möjlighet att få spela matcher och testa på något nytt. Jag tog chansen. Jag gillade att vara där redan första gången och tyckte att det skulle vara en bra idé att återvända dit.

Kassidy Sauvé och Lovisa Berndtsson blev vänner då de spelade tillsammans i USA. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur upplevde du att spela och bo i Hämeenlinna?

– Det var bra, men också två helt olika upplevelser. Första gången jag var där hade vi två nordamerikanskor till i laget. Vi blev bra vänner och bodde tillsammans.

– Andra gången behövde jag fräscha upp min finska lite bättre eftersom jag då var ensam nordamerikanska i laget. Två olika upplevelser, men båda var bra.

Så nu pratar du flytande finska?

– (Skratt) Nej… Kanske 20 ord som man kan behöva.



Vad heter Restaurang på finska?

– Ravintola.

Spelade tillsammans i Buffalo: “Fick bra kontakt direkt”

Säsongen 2022/23 kom de båda alltså spela tillsammans i Buffalo Beauts.



Lovisa Berndtsson:

– Som jag minns det fick vi en bra kontakt direkt och en känsla av att vi skulle göra det här tillsamammas. Redan från början då vi kom in hade vi det rätta mindset, att vi inte bara skulle vara målvaktskollegor och tävla mot varandra, klart vi behövde vara så, men också ha en bra relation vid sidan av för lagets bästa.

Sauvé och Berndtsson tillsammans i Buffalo Beauts. Foto: Privat

Ni var fyra målvakter…

Kassidy Sauvé:

– Ja, men först var det bara vi två.

Lovisa Berndtsson.

– Vi hade en ”practice goalie”. Sedan blev ”Kass” skadad. När det stod klart att hon skulle bli borta länge sajnade dom vår ”practice goalie”.

– Jag tror inte att dom var nöjda med vad hon presterade så man sajnade en annan målvakt. Det blev lite ruljangs bland oss målvakter.



När säsongen 2023/24 skulle planeras valde Buffalo att stänga ner sin hockey eftersom PWHL skulle dra i gång, vilket innebar att Lovisa Berndtsson stod kontraktslös.

– Det är inget att ljuga om, jag blev förbannad. Jag säger inte att allt var dåligt med att man gjorde det man gjorde i och med den nya ligan. PWHL har varit bra och intresset har varit bra.

– Jag tycker bara att dom hade kunnat göra det på ett bättre sätt och inte lurat så många av oss spelare. Framför allt kunde dom gjorde det tidigare så fanns bättre chanser att hitta ett nytt lag eller att man hade spelat klart säsongen som den var planerad. Och då vara öppna med vad som skulle komma nästa säsong.



Hade du kontrakt med Buffalo?

– Ja!

Återförenas – i SDHL: “Hoppsan”

Kassidy Sauvé hade då sajnat med Boston.

– Jag skulle inte tillbaka till Buffalo så mina känslor var lite mer mixade. Jag skulle inte längre spela med mina vänner i Buffalo utan såg jag fram emot att spela i Boston med min bästa vän som jag hade växt upp med. Vi skulle bo tillsammans och hade pratat mycket om våra planer, vad vi skulle göra i Boston.

– Jag såg fram emot en ny upplevelse och allt det där, åka på träningscampen och så vidare. Det blev superfrustrerande eftersom jag hade förberett mig väldigt bra. Till slut var det kanske ändå bästa kom kunde hänt eftersom vi nu är här och har bra möjligheter igen, men det har absolut varit en berg och dalbana.



Hur kommer det sig att ni båda är i SDE tillsammans?

– Jag tror att den där tjejen har jobbat hårt för det, säger Kassidy Sauvé med ett skratt och ger sim målvaktskollega en uppskattande blick.

Lovisa Berndtsson:

– Jag tror att jag inte ska bli målvaktscoach i framtiden utan i stället bli en ”GM”.

Nu är duon återförenade i SDE:s färger till nästa säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kassidy Sauvé:

– Redan inför säsongen ville jag spela i SDHL. Jag kom hit för att hälsa på ”Lollo” efter min säsong i Finland. Vi pratade lite om det, men också att om att händer det så händer det. Sedan hände det och vi kände ”hoppsan”.

Lovisa Berndtsson:

– Jag gav dig alla nummer och allt sådant till SDE:s ”GM”. När Jonathan (Karlsson) sedan frågade mig om ”Kass”. Det var samma dag som jag plockade upp henne på flygplatsen. Han sa ”Jag har sett er båda spela tillsammans, vad vet du om henne?”

– Jag tror att dom valt att ha två starka målvakter som kan konkurrera, men ändå ha en väldigt bra relation med varandra vid sidan av isen.

Ska lyfta SDE: “Vill gärna ha en Guldhjälm till”

Nu ska ni alltså konkurrera igen.

– Ja, vi har alltid konkurrerat för att bli bättre men också pushat varandra. Vi är också genuint glada för den andra om hon spelat bra. Jag ser det som en väldigt hälsosam och bra relation. En ganska unik relation mellan två målvaktskollegor.

Kassidy Sauvé:

– Jag tycker det känns bra att ha en målvaktskollega som man verkligen känner en genuin glädje för när hon spelat bra. Visst, det kommer ner till att bara en av oss kan spela. Då är det viktigt att den av oss som inte spelar supportar den andra.

– Det är också mycket lättare att spela då i stället för att man smyger runt på tå.



Hur har ni upplevt nivån på SDE den här säsongen?

Lovisa Berndtsson:

– Jag upplever att vi har en del att jobba på. Vi har många nya spelare. Dessutom är det några spelare som ännu inte kommit. Jag tycker ändå att man kan se goda intentioner. Kan vi bygga vidare på dem kan vi bli ett väldigt starkt lag den här säsongen.



Vilka förväntningar har ni på den här säsongen för laget?

– Topp fyra. Det är målet och vad ledningen säger till spelare man vill ha hit. Bra spelare som vill tävla och ändra mentaliteten runt klubben.

– Jag hoppas och tror att det kommer bli en säsong där SDE inte är den fula ankan. Många har tänkt att SDE har tagit spelare som andra klubbar inte vill ha och så vidare, men jag känner att det är annorlunda den här säsongen och att vi kan vara med och tävla om toppositionerna.



Lisa Johansson är i SDE för att vinna guld…

– Klart man alltid går för att vinna guld. Jag vill gärna ha en Guldhjälm till…

Kassidy Sauvé:

– (Skratt) Och jag vill vinna min första.

Lovisa Berndtsson vann SM-guld med Djurgården 2017. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kassidy, vilka är dina första intryck av Sverige?

– Jag tycker Sverige är vackert, men också att det finns mycket att göra och se. Eftersom jag gillar att vara ute mycket passar jag på att ta vara på det fina vädret. Jag har hört att det annars kan vara ganska kallt här, men såklart inte lika som i Finland.

– Folket här är väldigt trevligt. Jag blev nästan chockad då jag kom hit över hur bra alla är på att prata engelska.



Har Lovisa guidat runt dig i Stockholm ännu?

– Ja, hon har tagit mig till IKEA (Skratt)…

Lovisa Berndtsson:

– Vi har även varit på några turistställen som exempelvis Vasamuseet och sådana saker man bara måste se.

