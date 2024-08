ANNONS

Jenna Raunio har länge setts som en av Sveriges största talanger. Nu kommer backen få göra debut i Damkronorna senare under augusti.

– När vi summerar efter våra tre matcher ska Jenna känna att hon gick in respektlöst och spelade ut, säger förbundskaptenen Ulf Lundberg.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Det blir ett nytt upplägg för Damkronorna kommande säsong i och med att Euro Hockey Tour drar i gång. Förutom Sverige kommer även Finland, Schweiz och Tyskland deltaga. I sista EHT-turneringen för året kommer dessutom USA och Kanada ansluta.

– Euro Hockey Tour betyder att vi får spela internationella matcher vid tre tillfällen, augusti, november och december. Du måste spela sådana matcher för att kunna utvecklas i det både på individnivå och som lag naturligtvis, berättar Förbundskaptenen Ulf Lundberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att breaken är viktiga och vet att varje spelare som drar på sig Tre Kronor-tröjan gör det med stolthet och att det då är 100 procent som gäller.

Just utbytet med Kanada och USA är något han välkomnar extra mycket.

– Äntligen! Det är faktiskt så att vi inte mött USA under mina drygt fyra år på den här posten. Vi har mött Kanada vid fyra tillfällen. En gång i OS och tre gånger i VM. Dessutom har alla gånger varit i kvartsfinaler.

– Att förhoppningsvis få möta både Kanada och USA, jag vet inte exakt hur upplägget blir för decemberturneringen, blir superviktigt.

– Samma anledning som vi mötte Ohio State, att flera spelare behöver lära sig att spela med den aktionssnabbhet som krävs.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Isabelle Leijonhielm är en annan debutant i truppen.

Du har träffat Förbundskaptener från USA och Kanada genom åren, hur ser dom på att spela mot europeiska lag?

– Dom är väldigt nyfikna på vårt utvecklingsarbete. Det tror jag inte bara är av artighet.

– Kanada och USA vill såklart vara kvar på toppen. Självklart är det så, men jag tror att om vi zoomar ut lite och vad jag hört när vi pratat så vill dom ha en ännu tuffare konkurrens. Att flera ska blanda sig in i det eftersom det tar damhockeyn framåt utvecklingsmässigt.

Finns det tankesättet även på en högre nivå i Kanada och USA?

– När vi pratar vid sidan av, exempelvis på spelarhotellet, kan vi prata mer ett med helikopterperspektiv. När det kommer till en enskild match är det bara en sak som gäller och det är att vinna.

Jenna Raunio debuterar: "Näsa för var målet är"

Om vi ser till målvaktssidan saknas främst Tindra Holm.

– Tindra är i Minnesota-Duluth. Hon har åkt över redan eller om hon gör det nu i dagarna. Där är ingången att hon byter från Long Island och ska tävla för att ta en plats i ett lag som är graderat lite högre upp. Därav ska hon vara med från start och verkligen ta den kampen. Också att överföringen av skolan ska bli så smidig som möjligt.

– Det är en stenhård konkurrens på målvaktssidan, vilket är väldigt glädjande. Tittar vi på våra Olympisk offensiv camper har vi haft fyra målvakter in. Det är Emma, Ida, Tindra, men också Ebba Svensson Träff. Det är en stenhård kamp.

– Alla fyra peppar varandra och kör. Samtidigt är det vinnarskallar. Var och en vill vara nummer ett och stå viktiga matcherna.

På backsidan presenterade Ulf Lundberg en debutant, Jenna Raunio från HV71.

– Framför allt förväntar jag mig att hon går in, kör och inte funderar så mycket. Utan genomför första tanken. Och att hon fortsätter ha den här obryddheten.

– Jag vill se att hon fortsätter jobba på sin skridskoåkning. Hon behöver utveckla mobiliteten med snabba fötter eftersom det krävs som back både i spelet utan och med puck.

– Att hon är så där skönt framfusig, tar för sig och hoppar med i anfallen då det finns lägen eftersom hon har ett bra skott och näsa för var målet är. När vi summerar efter våra tre matcher ska Jenna känna att hon gick in respektlöst och spelade ut.

Foto: Alamy / Aron Broman. Mira Jungåker mot Japan.

Två av backarna som saknas är Mira Jungåker och Anna Kjellbin.

– Mira var med Ohio State i Uppsala. Det gjorde jag upp med deras headcoach, Nadine Muzerell. Jag tycker det blev väldigt bra.

– Dels fick Mira vara med Ohio en vecka och komma in i gruppdynamiken, dels spela med laget. För henne handlar det om att ta en plats i den konkurrenssituationen och få mycket speltid.

– Att få starta skolan, inte komma efter i den och vara med där från början, liksom med laget. Så är det avvägt.

Gällande Anna Kjellbin handlar det om en skada.

– Anna har en skada som håller henne tillbaka. Där handlar det om rehab och att bli så frisk och stark som möjligt. Hon fick avbryta campen i Uppsala samtidigt som hon siktar på att ta en plats i Montréal. Det är vad som ligger runt hörnet för henne.

Hanna Olsson saknas: “Behöver vara frisk och hel under en längre tid”

Debutant på forwardssidan är Djurgårdens Isabelle Leijonhielm.

– Jag tycker att det här med karta och kompass… Hon har en så bra orientering på isen och duktig på att ta beslut.

– Jag vill att hon ska fortsätta göra det och i en mot en-situationer ska använda sitt ”Wing-span” och styrka, men också smartness för att lösa situationerna. Hon kan spela både center och ytterforward, men jag är nyfiken på att använda henne som center. Hon skapar tid och ytor för andra genom smarta avvägningar på isen.

Hanna Olsson saknas och där finns det ett litet orosmoln som skuggar över Frölundaborg.

– Hanna Olsson har även lämnat återbud till maj-campen, olympisk offensiv och juli-campen. Hon har efter VM haft en skadeproblematik som hon jobbar stenhårt med.

– Jag vill inte gå in på detaljer, men jag pratade med Hanna så sent som igår. Hon behöver vara frisk och hel under en längre tid för att bygga upp en stabilitet. Vi minns alla hur förra säsongen blev för henne. Det var en ren bonus att det blev VM.

– Igår gav Hanna ett bra besked, att hon kommit en bra bit på vägen och har kunnat spela, men hon behöver en längre hållbarhet så att hon kort och gott inte går sönder igen. Tre matcher på tre dagar internationellt är en ganska tuff belastning.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Olsson saknas med en skada.

Känner du dig trygg med att hon spelar i Damkronorna senare den här säsongen?

– Jag hoppas verkligen för Hannas skull att hon får vara frisk och hel över en längre tid. Hon har verkligen kämpat sig tillbaka från skador senaste åren.

Även Lova Blom dras med en skadeproblematik.

– Hon var en som skulle varit med, men är skadad. Hon spelade inte för Linköping igår. Jag önskar alla ska vara friska och hela, men vi får fokusera på spelarna som är tillgängliga, avslutar Ulf Lundberg.

Truppen till augustiturneringen i Schweiz:

Målvakter:

30. Emma Söderberg, Boston (PWHL)

31. Ida Boman, Djurgården

Backar:

4. Linnéa Andersson, MoDo

5. Nathalie Lidman, Frölunda

9. Emma Forsgren, Djurgården

12. Maja Nylén Persson, New York (PWHL)

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth (NCAA)

45. Paula Bergström, Frölunda

55. Jenna Raunio, HV71

Forwards:

8. Hilda Svensson, HV71

11. Josefin Bouveng., Minnesota University (NCAA)

13. Wilma Sundin, MoDo

17. Sofie Lundin, Frölunda

19. Sara Hjalmarsson, Linköping

22. Hanna Thuvik, Brynäs

23. Thea Johansson, Mercyhurst University (NCAA)

24. Ebba Hedqvist, MoDo

25. Lina Ljungblom, Montréal (PWHL)

34. Mira Hallin, MoDo

42. Felicia Levin, Linköping

68. Isabelle Leijonhielm, Djurgården

78. Elin Svensson, HV71

