Mathias Bromé har varit rubrikernas man i SHL sedan förra säsongen tog slut.

För hockeysverige.se berättar stjärnan nu om den uppmärksammade övergången från Örebro till Luleå.

– Dom vill att jag ska få spela den hockey jag är bra på. Inte hålla mig tillbaka på grejerna jag blivit tillbakahållen på tidigare, säger Bromé.

Efter fyra säsonger i Örebro avslutades tidigare VM-, OS- och NHL-spelaren, Mathias Bromés, tid i klubben med att han fick följa lagets slutspelsresa från läktarplats. Ett turbulent avslut och strax före midsommar meddelade Luleå att klubben värvat 30-åringen från Örby upp till Norrbotten. Nu väntar ett nytt kapitel för Bromé och när hockeysverige.se når honom hemma i Luleå är han tydlig med att han nu helst ser framåt.

– Jag var i Örebro och spelade under många år, men nu är jag här i Luleå och ser fram emot det, säger Mathias Bromé som ändå ser tillbaka på att bo i staden Örebro som en positiv tid.

– Vi har vår bas där hemma i Örebro och Kumla. Det är också där vi kommer bo under somrarna.

Senaste säsongen svarade Mathias Bromé för elva mål och totalt 26 poäng på 56 matcher i SHL.

– Min säsong var lite som lagets, upp och ner. Jag fick det aldrig riktigt att stämma samtidigt som det var stökigt med tränarbyte och allt sådant, vilket gjorde säsongen annorlunda.

– Det var en säsong jag nu lagt till handlingarna och nu ser jag bara fram emot nästa.



Hur mycket påverkades gruppen av tränarbytet då Johan Hedberg fick lämna över till Niklas Eriksson?

– Klart att gruppen påverkades, vilket den alltid gör när man byter tränare. Jag har inte så mycket mer att tillägga om den situationen.

Efter en stökig situation så tog Mathias Bromés tid i Örebro slut. Foto: Ronnie Rönnkvist

Mathias Bromé: “Klart att det fanns intressen”

I stället för en fortsättning i Örebro blev det nu ett treårskontrakt med Luleå.

– Luleå visade intresse rätt tidigt. När situationen blev som den blev och jag hade många bra samtal med både Uffe (Engman), ”Bulan” (Thomas Berglund) och (Thomas) Fröberg...

– Dom berättade hur man ville använda mig här uppe, i vilken roll coacherna ser mig och att dom vill att jag ska få spela den hockey jag är bra på. Inte hålla mig tillbaka på grejerna jag blivit tillbakahållen på tidigare.

– Ut, släppa loss och spela hockey. Sedan är Luleå en fantastisk organisation och klubb att komma till. En klubb som alltid strävar efter att vara med i toppen och vill vinna.

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att komma hit och att vara en del i det här laget.

Mathias Bromé hoppas hitta tillbaka till toppnivån. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Med tanke på att det var stökigt mot slutet i Örebro, fanns det flera alternativ för dig?

– Klart att det fanns intressen, men det var min agent som skötte allt sådant. Jag är väldigt nöjd och trygg i beslutet jag tagit att spela i Luleå.

Innan du skrev på, hur såg du på Luleå som klubb då och hur var laget att möta?

– Först och främst har jag mött Luleå under många år och vet vilket tufft lag det är att möta. Det har alltid varit bra tryck på deras matcher.

– Luleå är också ett hårt jobbande lag som har ett system som man följer. Följer du bara systemet är det fritt utöver det. Man ska använda sina offensiva ”skills” och allt sådant.

– Man har en väldigt tydlig struktur kring hur man ska spela. Det gäller att hålla sig innanför dom grejerna. Efter det kan man släppa lös och spela på instinkt.

– Sedan har Luleå alltid höga förväntningar på sig och är en klubb många tycker och tänker om, så jag tycker bara det ska bli roligt.

Målet i Luleå: “Vill vara en ledande spelare”

Vad vill du tillföra laget?

– Att vara en ledande spelare, En spelare man kan lita på varje kväll. Bra tvåvägsspelare som man kan använda sig av över hela banan.

Luleå vann sitt senaste SM-guld 1996. Då med en viss Thomas ”Bulan” Berglund i laget, vad krävs det för att ni ska kunna gå hela vägen kommande säsong?

– Först och främst är det en grundserie på 52 matcher vi ska spela. Vi har som mål att komma topp sex och sedan ta det därifrån och vidare.

– Vi får ta lite olika mål på vägen, greja dom och sedan blicka framåt därifrån.

Brendan Shinnimin blir en av de nya lagkamraterna i Luleå. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Du är bra på att surra ute på isen, vem i Luleå har varit roligast att surra med då ni mötts genom åren?

– Svårt att säga, men jag har stött på (Brendan) Shinnimin några gånger under åren så jag får säga honom.



Hur ska det bli att åka in i Behrn Arena iklädd Luleå-tröja?

– Kul. Många vänner, kompisar och familj kommer att vara på plats. Sedan är det fortfarande en del folk i klubben som är nära vänner till mig.

– Dessutom har jag många kompisar i laget. Klart att det kommer vara speciellt, men det är inget jag tänker på just nu och det är ett tag kvar till dess, avslutar Mathias Bromé.

