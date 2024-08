ANNONS

Det har varit några tuffa år för den tidigare stortalangen Colin White. Nu skriver JVM-guldmedaljören AHL-kontrakt med San Jose Barracuda i hopp om att få karriären på rätt köl igen.

28 NHL-matcher – noll poäng.

Det var Colin Whites facit med Pittsburgh Penguins och Montreal Canadiens under fjolårsäsongen. När han blev free agent i somras var det svårt för 27-åringen att hitta en ny klubbadress. I stället får han ta klivet ned i AHL.

Nu har White nämligen tecknat ett ettårigt avtal med San Jose Sharks farmarlag San Jose Barracuda.

"Colin tar med sig en mängd NHL- och AHL-erfarenhet till Barracuda", säger Barracudas general manager Joe Will i ett pressmeddelande. "Han kommer att ge oss centerdjup och vi är glada över att han ansluter till vårt lag."

Colin White blev utköpt av Ottawa Senators

Colin White draftades i första rundan som 21:a spelare av Ottawa Senators 2015. Han fick ett genombrott i NHL när han stod för 41 poäng på 71 matcher med Senators 2018/19. Det gav honom ett sexårskontrakt värt 28 miljoner dollar.

White har sedan dess haft svårt att återfinna samma form som under genombrotsåret, och fick se sig utköpt ur kontraktet med Senators efter tre av de sex säsongerna. Sedan utköpet 2022 har han gjort en säsong med Florida Panthers och under fjolåret hunnit med stopp i Pittsburgh och Montréal, plus en sejour i AHL.

Nu ser det ut att bli permanent spel i AHL för amerikanen, som var med och vann JVM-guld 2017.

TV: Det bästa från Fabian Zetterlunds säsong