ANNONS

Evander Kane spelade skadad stora delar av den gångna säsongen. Nu uppges Edmonton-forwarden lägga sig på operationsbordet, vilket innebär att han kan missa starten av NHL-säsongen.

Evander Kane riskerar att missa inledningen av NHL-säsongen 2024/25. Detta till följd av en operation som Edmonton Oilers-forwarden uppges kan behöva genomgå inför starten av den nya säsongen.

Oilers radiokommentator Bob Stauffer rapporterar på X att det är en stor chans att Kane inte kommer att vara redo för spel under säsongsinledningen och att det troliga är att forwarden inleder säsongen på långtidsskadelistan.

Spelade med skada under säsongen

Kane brottades med skadeproblem under den gångna säsongen och berättade i april att han dragits med en ljumskskada under stora delar av säsongen. Trots detta kom 33-åringen till spel i 77 av Oilers 82 grundseriematcher och 20 av lagets 25 slutspelsmatcher. Det är emellertid oklart om det är just ljumskskadan som kan komma att hålla forwarden borta från spel under upptakten av den kommande NHL-säsongen.

Evander Kane noterades för 44 poäng (24+20) på 77 grundseriematcher den gångna säsongen och har två säsonger kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på 5,125 miljoner dollar.

TV: Connor McDavid: "Mats Sundin var min idol"