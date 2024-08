ANNONS

Efter en rörig säsong i Oskarshamn så flyttar Mikkel Øby-Olsen vidare.

Han är då i stället klar för en återkomst till allsvenska Almtuna.

– Vi ser en stor utvecklingspotential i Mikkel, säger sportchef Nicklas Danielsson.

Det blev en rörig säsong i Oskarshamn för Mikkel Øby-Olsen med ett par utlåningar. Han lämnade sedan den småländska klubben efter säsongen.

Men nu har den 22-årige norrmannen hittat sin nya klubbadress. Han återvänder till Almtuna IS där han har skrivit ett kontrakt för den kommande säsongen.

– När jag kom till valet att spela i HockeyAllsvenskan nästa säsong så var valet självklart, jag ville tillbaka till Almtuna. Det är en familjär klubb som spelar en rolig hockey och är duktiga på att hjälpa unga spelare vidare i karriären. Jag ser verkligen fram emot att få starta igång säsongen, säger Øby-Olsen på klubbens hemsida.

“Glädjande för oss i Almtuna att få tillbaka Mikkel”

Den unge forwarden spelade i Almtuna under säsongen 2022/23 och stod då för 13 poäng på 38 matcher. Under förra säsongen tillhörde han Oskarshamn men spelade bara 17 SHL-matcher utan att registreras för någon poäng. Under säsongen var han även utlånad till både BIK Karlskoga och norska Sparta Sarpsborg.

Nu är han alltså tillbaka i Uppsala igen.

– Det är glädjande för oss i Almtuna att få tillbaka Mikkel igen. Föregående säsong blev väldigt sönderryckt och svårhanterad för Mikkel i Oskarshamn och i Sarpsborg. Vi har förhoppningar om att han ska komma tillbaka till Almtuna för att få tillbaka tryggheten i spelet och bygga upp självförtroendet. Vi ser en stor utvecklingspotential i Mikkel. Han är väldigt ambitiös och har en vilja att hela tiden utvecklas och bli bättre, säger sportchef Nicklas Danielsson.

Under sin karriär har Mikkel Øby-Olsen spelat 52 SHL-matcher och 44 matcher i HockeyAllsvenskan. Han var en framträdande spelare för Oskarshamns J20-lag för några år sedan med 43 poäng på 37 matcher innan han tog klivet upp till seniorhockeyn.

