ANNONS

Anton Johannesson ser inte ut att finnas med i Brynäs plan inför SHL-återkomsten.

Sportchefen Johan Alcén bekräftar att klubben avser att låna ut backen.

– Vi ser över möjligheterna, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Brynäs håller på att förbereda sig inför återkomsten till SHL om cirka en och en halv månad då den nya säsongen börjar.

Den senaste veckan har laget samlats i Gävle igen och under måndagen gick spelarna på is för första gången. Någon som dock har saknats på isen är Anton Johannesson då han dras med en skavank som håller honom borta för tillfället.

Men det är oklart hur det blir för Johannesson innan säsongens start då Brynäs sportchef Johan Alcén bekräftar att klubben tittar på en utlåning för backen.

– Ja, vi ser över möjligheterna till att låna ut honom framöver, säger Alcén till Gefle Dagblad.

Alcén bekräftar dock inte om det är en utlåning till HockeyAllsvenskan som är huvudspåret.

– Någonstans som är bra både för honom och den klubben i så fall, säger han.

Anton Johannesson: “Vi får se vad som händer”

Anton Johannesson värvades till Brynäs från Hockeyettan-klubben HC Dalen förra säsongen. 22-åringen fick dock begränsade möjligheter på grund av tuff konkurrens på Brynäs blålinje samtidigt som han drogs med en del sjukdoms- och skadeproblem.

Det ledde till att det bara blev 0+7 på 28 matcher för Johannesson under säsongen i HockeyAllsvenskan och han spelade ingenting i slutspelet när Brynäs säkrade avancemang tillbaka till SHL.

Han själv är också införstådd med att det kan bli en utlåning innan säsongen börjar.

– Ja, jag har hört lite om det, men kör på med Brynäs och förbereder mig för säsongen så länge, säger Johannesson till GD och fortsätter:

– Vi får se vad som händer under året. Just nu siktar jag på att komma på is. Jag hoppas kunna göra det snart.

Johannesson var en framträdande talang i HV71:s juniorlag vilket ledde till att han valdes av Winnipeg Jets i NHL-draften 2020 men han drogs sedan med stora skadebekymmer. Säsongen 2022/23 tog han dock steget till seniorhockeyn och imponerade med 26 poäng på 32 matcher i Dalen vilket ledde till flytten till Brynäs.

TV: Nylander avgör i Avicii Arena