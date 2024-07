Juniorkronorna överkörda av USA

ANNONS

Det blev ingen drömstart på World Junior Summer Showcase för Sverige. Mot USA:s blåa lag förlorade Juniorkronorna med hela 7-2.

Sverige klev sent under söndagen in i World Junior Summer Showcase mot USA:s blåa lag. Ett tufft första motstånd som innehöll flera kommande stjärnspelare i vinterns JVM.

Det blev också en mardrömsstart på matchen och turneringen för Sverige.

7-0 i tredje perioden

USA kopplade tidigt greppet och stack ifrån till 3-0 redan i den första perioden. Överkörningen fortsatte sedan i period två och tre och halvvägs in i den tredje perioden var ledningen hela 7-0.

Juniorkronorna fick in två tröstmål i slutminuterna via Isac Hedqvist och Jack Berglund och matchen slutade 7-2. För USA var det supertalanger som James Hagens, Gabe Perreault, Ryan Leonard och Zeev Buium som var framträdande.

I Sverige var det Olof Glifford som startade i målet.

