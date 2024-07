ANNONS

Vilka överpresterande NHL-stjärnor riskerar att falla tillbaka i gamla hjulspår 2024/25? DailyFaceoff's Scott Maxwell ger här sitt svar i form av en lista på tio spelare.

Den här texten publicerades på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff tidigare. Den är översatt från engelska till svenska. originalversionen går att läsa här!

Vare sig du gillar det eller inte, har både matematik och tur en roll inom hockeyn. Ibland gör spelare mål eller stoppar puckar oftare än de brukar, och ibland mer sällan. Oavsett kommer verkligheten ikapp, och procenttalen vänder åt andra hållet, om inte spelaren är exceptionellt bra.

Varje år ser vi några spelare prestera på en nivå som är en stor avvikelse från resten av deras karriär, och de kan sedan sällan hålla den nivån. Därför tänkte jag att det vore bra att titta på några spelare som överpresterade under säsongen 2023/24 och som eventuellt kommer att se sina resultat gå åt andra hållet nästa år. Det är ingen garanti att varje spelare på denna lista kommer att bli sämre, men de flesta av dem kommer troligen att göra det.

Här är några bubblare, innan vi börjar:

Dakota Joshua, Vancouver Canucks:

Joshua hade en genombrottssäsong i Vancouver Canucks under 2023/24, med 18 mål och 32 poäng, vilket också gav honom en stor löneförhöjning. Han hade en skottprocent på 21,4, vilket är en stor varningssignal då till och med Auston Matthews inte gör mål i den takten, men med ett genomsnitt på 16,9 i karriären är det möjligt att en rättvis mängd av det offensiva spelet fortfarande är legitimt.

William Karlsson, Vegas Golden Knights:

Även 2023/24-säsongen inte var lika osannolik som hans 43-målssäsong under Vegas Golden Knights debutår, hade Karlsson en lite avvikande säsong med sina 30 mål då han inte har gjort mer än 20 mål sedan 2019. Förra året var han inte alltför långt från sin genomsnittliga skottprocent i karriären, men jag förväntar mig inte att han gör 30 mål igen nästa år.

Sonny Milano, Washington Capitals:

Det kan verka konstigt att en spelare som bara gjorde 15 mål nämns på en lista över spelare med ohållbara säsonger, men Milano gjorde det på bara 49 matcher medan han i snitt spelade endast 12:30 per framträdande för Washington Capitals. Som ett resultat hade han en liga-ledande skottprocent på 30, vilket definitivt inte kommer att återupprepas nästa år.

Frank Vatrano, Anaheim Ducks:

På papper verkar Vatrano vara en självklar kandidat till denna lista efter en 37-målssäsong trots att han aldrig tidigare ens gjort 25. Det är onekligen lite osannolikt, men han hade faktiskt bara en skottprocent på 13,6 jämfört med ett genomsnitt i karriären på 10,8. Han sköt också fler skott än han någonsin gjort under en säsong, fick mest istid, och fick många möjligheter att producera i ett svagt Anaheim Ducks-lag. Han kommer nog att backa lite, men så länge han får minuter i Anaheim, är säsonger som denna inte omöjliga.

Laurent Brossoit, Chicago Blackhawks

Statistik 2023/24: 15-5-2, 92,7 räddningsprocent, 3 hållna nollor, +17,82 mål räddade över förväntan. Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 1,6 procent högre än karriärgenomsnittet.

Om det finns något som Brossoit har till sin fördel med sin avvikande säsong 2023/24, är det att han i en karriär som sett honom växla mellan räddningsprocenter över 91,5 och under 90, lyckades hålla identiska räddningsprocenter på 92,7 under 2022/23 och 2023/24. Han spelade dock bara 34 matcher under dessa två säsonger, så det finns fortfarande en stor chans att en regression är på gång nästa säsong. När man dessutom betänker att han inte bara kommer att byta lag och behöva anpassa sig till systemet framför sig, men också spela för ett Chicago Blackhawks-lag som inte är lika bra defensivt som Golden Knights och Winnipeg Jets, är det svårt att se honom spela lika bra under 2024-25.

Blake Coleman, Calgary Flames

Statistik 2023/24: 30 mål, 24 assist, 54 poäng. Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 5,3 högre än karriärgenomsnittet.

Blake Coleman har alltid hamnat i intervallet 15-20 mål under sin karriär, men under 2023/24 med Calgary Flames, nådde den 32-åringen för första gången 30 mål. Även om det är imponerande att bara tre av dessa mål kom i powerplay, hade han ändå 15,7 i skottprocent under året, långt över sitt karriärgenomsnitt på 10,4. Hade han gjort mål med sin karriärgenomsnittliga skottprocent på de 191 skott han tog förra säsongen, skulle han bara ha gjort 19 mål, så förvänta dig att han återvänder till det intervallet nästa säsong, förutsatt att en kraftig utveckling inte sker åt andra hållet.

Nils Höglander, Vancouver Canucks

Statistik 2023/24: 24 mål, 12 assist, 36 poäng. Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 7,5 högre än karriärgenomsnittet.

Det borde inte komma som en överraskning att laget med den högsta skottprocenten förra säsongen har några kandidater till denna lista. Joshua har redan nämnts, men Höglander är den med den mer uppenbara avvikelsen av de två. Medan Joshua hade högre skottprocent, såg Höglander en större ökning från sitt karriärgenomsnitt, och han hade också fördelen av att spela i Canucks topp sex, något som inte är garanterat nästa säsong. I och med att han bara är 23 år är det mycket möjligt att han utvecklas mer på NHL-nivå nästa säsong och producerar liknande totalsiffror, men det skulle också behöva komma fler än de 120 skott han tog under 2023/24.

Zach Hyman, Edmonton Oilers

Statistik 2023/24: 54 mål, 23 assist, 77 poäng. Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 4,9 högre än karriärgenomsnittet.

Hyman är ett av två mycket uppenbara val på denna lista baserat på målen de gjorde denna säsong. Han har definitivt överraskat stora delar av hockeyvärlden med hur han fortsätter att bli bättre, särskilt med hur bra han har fungerat med Connor McDavid sedan han kom till Edmonton Oilers, men 54 mål är fortfarande en galen total som Hyman förmodligen inte kommer att nå igen. Oavsett om det kommer bero på normal regression eller hans ålder (han är trots allt 32 år) verkar det mer troligt att han kommer att slå sig ner i intervallet 30-40 mål som han låg i under sina första två år med Oilers. Det finns alltid McDavid-faktorn som enkelt kan få Hyman till 50 mål igen, men man skulle ha kunnat säga samma sak om Ryan Nugent-Hopkins 104-poängssäsong 2022/23, och han hamnade på mer rimliga 67 poäng förra säsongen trots att han använde på liknande sätt.

Anthony Mantha, Calgary Flames

Statistik 2023/24: 23 mål, 21 assist, 44 poäng Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 7,9 högre än karriärgenomsnittet.

Även om Mantha har varit inkonsekvent genom hela sin karriär, gör han vanligtvis som bäst 20 plus mål på en säsong. Det som var mer imponerande med hans 23-målssäsong är att han gjorde det medan han i snitt spelade under 15 minuter, en av bara två säsonger i hans karriär som han gjort så (exklusive de 10 matcher han spelade 2015&16), vilket gav honom 18:e flest fem mot fem-mål per 60 minuter bland ligans ordinarie spelare. Tyvärr kom detta med en karriärhög skottprocent på 20,5, så även om jag tycker att han passar bra i Calgary, skulle jag inte förvänta mig liknande statistik denna säsong om han inte skjuter mer eller får mer istid (vilket är ganska möjligt med denna Flames-trupp).

Casey Mittelstadt, Colorado Avalanche

Statistik 2023/24: 18 mål, 39 assist, 57 poäng. Vad är avvikelsen?: Skottprocenten var 2,8 högre än karriärgenomsnittet.

Under de första fem säsongerna av Mittelstadts karriär, såg det ut som om han skulle hamna i flopp-kategorin efter att han valdes åttonde totalt av Buffalo Sabres 2017. Men, han började få sitt genombrott 2022/23 med 59 poäng, och följde sedan upp med 57 i år med Sabres och Colorado Avalanche. Men, denna säsongs prestation kommer med den åttonde högsta skottprocenten i fem mot fem bland spelare med minst 500 minuter i ligan, då hans lag sköt 11,98 procent när han var på isen. Om det är någon tröst, hade Mittelstadt bara 9,71 i skottprocent säsongen 2022/23, så det är åtminstone bevis på att han kan spela på den nivån hållbart, men vi får se hur utvecklingen påverkar hans siffror.

Sam Reinhart, Florida Panthers

Statistik 2023/24: 57 mål, 37 assist, 94 poäng. Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 8,9 högre än karriärgenomsnittet, 54,39 av målen kom i powerplay.

Reinhart hade förmodligen den mest njutbara säsongen av alla förra året. Han fick vara näst bäst i ligan på det roligaste man kan göra i hockey (att göra mål), spelade en stor roll i Florida Panthers Stanley Cup-seger och fick sedan ett stort kontrakt denna sommar. Han kommer säkert inte att bry sig om att det hände på ett osannolikt sätt, men det kan skada Panthers lite om de betalar honom 8,625 miljoner dollar i hopp om att han ska göra 50-60 mål. Mellan att ha den näst högsta skottprocenten bland spelare med minst 500 minuter och det faktum att mer än hälften av hans mål kom i powerplay, skulle jag inte förvänta mig samma resultat nästa säsong. Men om han fortfarande gör 30-40 mål och fortsätter spela försvarspel på elitnivå, kommer han att vara mer än värd det nya kontraktet.

David Rittich, Los Angeles Kings

Statistik 2023/24: 13-6-3, 92,1 räddningsprocent, 3 nollor, +18,34 mål räddade över förväntan. Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 1,5 procent högre än karriärgenomsnittet.

Efter att ha börjat sin karriär i Calgary, blev Rittich något av en journeyman backup-målvakt innan han äntligen hittade ett hem för mer än en säsong igen med Los Angeles Kings. Medan Cam Talbot tog över som startmålvakt för att öppna året, gav Rittich viss stabilitet när Talbot sviktade, och fick till och med starta i deras sista två slutspelsmatcher mot Oilers, vilket resulterade i att Kings valde att behålla honom för nästa år över Talbot som backup till Darcy Kuemper. Även om Kings har ett bra defensivt system som hjälper sina målvakter, skulle jag inte förvänta mig att Rittich har samma prestation nästa säsong, med tanke på att hans tidigare karriärhöjd för räddningsprocent under en säsong var 91,1%.

Anthony Stolarz, Toronto Maple Leafs

Statistik 2023/24: 16-7-2, 92,5 räddningsprocent, 2 nollor, +21,7 mål räddade över förväntan Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 1,0 procent högre än karriärgenomsnittet.

Stolarz har bara etablerat sig själv i en roll som konsekvent backup de senaste säsongerna, men under 2023/24 var han utan tvekan den bästa backup-målvakten i ligan, med den näst bästa räddningsprocenten bland målvakter med minst 20 spelade matcher och den sjunde bästa GSAx i ligan. Men med en karriärprocent på 91,5 är det svårt att förvänta sig att han upprepar det nästa säsong. Han hade en 89,9 i räddningsprocent året innan, så förra säsongen kan ha varit steget framåt. Men jag skulle förvänta mig att han kommer tillbaka till jorden nästa säsong, särskilt bakom ett Toronto Maple Leafs-lag som troligen inte kommer att vara lika bra defensivt som Panthers var förra året, även med deras uppgraderingar på blålinjen.

Mats Zuccarello, Minnesota Wild

Statistik 2023/24: 12 mål, 51 assist, 63 poäng. Vad är avvikelsen? 52,38 procent av poängen kom i powerplay.

Medan de flesta spelare på denna lista hittar sin osannolikhet från skottprocenter, finner Zuccarello sin plats på denna lista för hur mycket av hans offensiv som kom från powerplay. Han har varit en utmärkt spelare genom hela sin karriär, och vanligtvis får han det mesta av sin offensiva utdelning i fem mot fem, men förra säsongen var första gången han förlitade sig lite för mycket på powerplay. Att spela med spelare som Kirill Kaprizov, Joel Eriksson Ek och Matt Boldy i den powerplay-uppställningen i Minnesota Wild gör att han kanske kan göra samma sak nästa säsong, men jag skulle ändå satsa på att poängen går ner något om han ska förlita sig på powerplay lika mycket som han gjorde förra året.

