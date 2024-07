ANNONS

Han har gått från hockeyskolan till hockeyallsvenskan med sitt Östersund.

Nu tackar Casper Andersson av - och lämnar moderklubben.

Klubb-ikonen Kjell-Åke Andersson, får inte fortsätta coacha 21-årige sonen kommande säsong, åtminstone inte från det egna båset. Klubben menar att den egna produkten lämnar föreningen inför 2024/25, efter sin långa resa från hockeyskolan till hockeyallsvenskan.

“Vi vill tacka Casper för hans tid och insatser i ÖIK-tröjan, samt önska honom stort lycka till framöver”, skriver man på sin hemsida.

25 av Casper Anderssons 34 matcher i allsvenskan kom under den gångna säsongen, men under en period var han även utlånad till Örnsköldsvik HF i hockeyettan. Där samlade han på sig sina enda två poäng under säsongen.

