14:e juli, inleder Oliver Eriksson sin resa från Kiruna för att samla in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse.

Imorgon, 14:e juli, inleder Oliver Eriksson sin resa från Börje Salmings gata i Kiruna till Ystad. Nu pratar vi inte någon bilresa där man kan sitta lugnt i baksätet och flippa på sin mobil. Resan den tidigare målvakten ska göra är på inlines. Planeringen av Oliver Erikssons resa har ni läsare kunnat ta del av tidigare på hockeysverige.se och om att han gör det för att samla in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse.



Hans resa stöttas av bland andra Stig Salming och Nicklas Lidström. Målet är att samla ihop 500 000 kronor. Klockan 8.30 söndag morgon går startskottet från just Börje Salmings Gata i Kiruna, men Oliver Eriksson och representanter från bröderna Salmings moderklubb, Kiruna AIF, kommer finnas på plats från klockan 8.00.



– Jag kan väl säga så här att det skulle varit långsökt för mig att ens tänka tanken att göra något dylikt, sa Stig Salming med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom, Oliver Eriksson och pappa Johan Eriksson under ”En kväll för Börje”.

– Jag är mäkta imponerad att man drar i väg på något dylikt, men samtidigt när Oliver gör det för en sådan här sak skull är det extra värdefullt.

Börje och Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Ungefär vad dom som cyklar Tour de France ligger på”

Hockeysverige.se tog pulsen på Oliver Eriksson på väg upp till starten i Kiruna.



– Träningen har rullat på bra. Jag har varit skadefri förutom att jag har dragit på mig lite skavsår på fötterna, vilket jag märkt kommer vara oundvikligt, berättar 28-åringen från Avesta för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kommer behöva ta hand om fötterna så gott det går. I alla fall är skavsåren läkta nu så när jag startar på söndag gör jag det med bra fötter. Vi får se hur lång tid det tar innan det kommer gå upp några sår. I övrigt tycker jag att träningen har gått väldigt bra.

Oliver Eriksson och Nicklas Lidström. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Här kan ni följa Oliver Eriksson live under hans resa genom Sverige:

Den fysiska statusen är mycket god inför avresan enligt Oliver Eriksson.– Ja, den är bra. Som längst har jag åkt sju mil två dagar i rad och det tycker jag har känts rätt bra. När vi lade upp programmet kom vi fram till att det skulle slita för mycket ännu längre sträckor redan innan.– Vi har hållit oss till kortare sträckor, men ändå åkte lite längre två dagar i rad för att jag ska få känna på att åka ”back to back”. Formen känns bra.– I snitt är det mellan tio och elva mil om dagen, men varierar mellan sju och 16 mil per dag.– Sportdryck och gels. Jag kommer att fylla på med extremt mycket sådant under vägen och behöver ligga på 90 grams kolhydratintag per åk-timme. Det är ungefär vad dom som cyklar Tour de France ligger på. Det är tufft även tufft för dom att få i sig det där, så jag tror att jag kommer bli trött på just sportdryck och gels. I övrigt fruktar jag nog mest skavsår och trafiken.– Att få träffa folk i städerna jag kommer till, men också att få ut bra bilder på Instagram-kontot så folk blir intresserade att följa projektet.– Dessutom får jag spendera kvalitetstid med följebilschaufförerna, vilket inte är helt fel.– Jag hoppas folk kommer ut och ”boostar” mig med energi när jag är tömd på det, vilket jag kommer bli. Det kommer bli extremt både fysiskt och mentalt jobbigt.– Jag tycker också att jag redan nu fått energi av folk online. Många har skrivit och önskat mig lycka till, det är superkul. Dessutom alla företag och privatpersoner som ställt upp och gör att det är möjligt för mig att göra den här resan, avslutar Oliver Eriksson.Nicklas Lidström styrelseledamot i ALS-stiftelsen:– Det är såklart väldigt viktigt att vi syns och folk tänker på oss, men framför allt ALS. Att man vill hjälpa till det vis man kan. På så vis betyder det här väldigt mycket för vår stiftelse. Det är inte storleken på det man gör, utan engagemanget är det vi vill att vill folket ska ha. Just det Oliver gör är ett sådant exempel. Att man engagerar sig, tänker på Börje och vill hjälpa till.

14 Juli Dag 1: Kiruna-Gällivare

15 Juli Dag 2: Gällivare-Jokkmokk

16 Juli Dag 3: Jokkmokk-Arvidsjaur

17 Juli Dag 4: Arvidsjaur-Storuman

18 Juli Dag 5: Storuman-Dorotea

19 Juli Dag 6: Dorotea-Strömsund

20 Juli Dag 7: Strömsund-Östersund

21 Juli Dag 8: Östersund-Åsarna

22 Juli Dag 9: Åsarna-Sveg

23 Juli Dag 10: Sveg-Mora

24 Juli Dag 11: Mora-Falun

25 Juli Dag 12: Falun-Avesta

26 Juli Dag 13: Vilodag Avesta

27 Juli Dag 14: Avesta-Köping

28 Juli Dag 15: Köping-Hallsberg

29 Juli Dag 16: Hallsberg-Linköping

30 Juli Dag 17: Linköping-Hultsfred

31 Juli Dag 18: Hultsfred-Emmaboda

1 Aug Dag 19: Emmaboda-Sölvesborg

2 Aug Dag 20: Sölvesborg-Ystad

