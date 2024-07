ANNONS

I ett utdrag ur boken om Mats Lusth liv berättar Percy Nilsson hur han tog Malmö till framgång - och hur han ser på klubbens status idag.

– Alla hatade oss, berättar han.

Percy Nilsson lade en stor grund till att Malmö IF, som klubben hette då, vann SM-guld både 1992 och 1994. Han värvade stort och plockade in spelare så som Peter Lindmark, Mats Lusth, Mats Näslund, Håkan Åhlund, Peter Andersson, Peter Sundström, Daniel Rydmark, Robert Svehla med flera. Säsongen 2004/05 kvalade sig Malmö ur högsta serien. I boken om Mats Lusth liv berättar han om den relativt tuffa tiden i Redhawks resa.



– Att jag inte hoppade av där fattar jag inte. Tvärtom. Då gick jag in i dumheten att tänka över ekonomin och försökte köpa tillbaka det som var. En av orsakerna tror jag var att det gick alldeles för lätt att bli svenska mästare. Att vi kunde köpa oss till det. Nu har andra lag börjat förstå att man måste göra som jag gjorde.

– Alla hatade oss. Till och med Förbundskaptenen sa att jag fördärvade svensk ishockey. Det var trots allt jag och ”Hasse Bula” (Hans Andersson) som ordnade att man nu har fina TV-kontrakt. Att hockeyligan skulle få äga sitt namn. Det fanns inte innan utan det var förbundet som ägde allt, så Richard Fagerlund lurade vi upp på läktaren, skrattar Percy Nilsson.

– Mär Malmö åkte ur var det katastrof för mig. Jag blev dumbom och spenderade en jäkla massa pengar och det gick inte. Dyra spelare samtidigt som agenterna kom in i bilden.



Säsongen 2014/15 tog så Malmö steget upp till elitserien igen, nu med Mats Lusth som tränare, men efter säsongen valde klubben att gå skilda vägar med Redhawks-ikonen”.

– Det där har jag inte förstått ännu. Så blir det ibland när andra människor kommer in i bilden. Vi hade en annan väldigt bra tränare, Lars ”Osten” Bergström, som också helt plötsligt fick gå av någon konstig anledning. Det var inte bra, men jag kunde inte lägga mig i det där.

“Pusselbitarna är på plats”

Däremot upplever Percy Nilsson att klubb idag är på rätt väg igen.

– Jag tycker att Malmö är på rätt spår nu. Framför allt har vi en sportchef nu (Björn Liljander), vilket vi inte haft på många år. Vi har haft Patrik Sylvegård som både sportchef och v.d, det går inte.

– Som jag läser hur organisationen fungerar så tycker jag att den fungerar väldigt professionellt just nu. Jag tror det kommer gå bra för laget den här säsongen och pusselbitarna är på plats.



Har det lockat att gå in och göra en liknande satsning som du gjorde i slutet av 1980-talet?

– Nej, det räcker väl att jag byggt en arena, säger Percy Nilsson med ett skratt.



Hela storyn från Percy Nilsson och många fler kring Malmö Redhawks hittar ni i boken ”Mats Lusth, Översten från Orsa” som kommer under hösten från Idrottsförlaget.

Mats Lusth och Percy Nilsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

