ANNONS

Sam Reinhart sköt målet som säkrade Stanley Cup-titeln för Florida Panthers.

Men om bara några dagar blir stjärnan free agent.

– Jag vill inte lämna, säger Reinhart på isen efter Stanley Cup-segern.

Florida Panthers är Stanley Cup-mästare 2024 och en av de stora hjältarna blev då Sam Reinhart.

Inte nog med att han var Floridas mål- och poängkung i grundserien utan han var också en av lagets främsta spelare i slutspelet. I nattens sjunde och avgörande final mot Edmonton Oilers var det också Reinhart som klev fram.

Han sköt nämligen 2-1-målet som senare skulle visa sig bli det avgörande målet som säkrade Stanley Cup-segern för Panthers.

– Det är någonting som man alltid har drömt om. Att få avsluta på detta sättet… Detta har varit de tuffaste tolv dagarna i våra liv. De har verkligen pushat oss och gjort det så svårt som det ska vara att vinna Stanley Cup. Men jag har bara positiva saker att säga om den här gruppen som vi har, säger han till Sportsnet.

Stjärnan vill stanna i Florida Panthers

Men framtiden är ännu osäker för Sam Reinhart.

Han sköt precis bucklan till Florida men om bara fem dagar så löper stjärnans kontrakt med Panthers ut då han blir free agent från 1 juli. 28-åringen har stått för sitt livs säsong och förväntas få en rejäl löneökning i sitt nästa kontrakt men det är oklart om Florida har råd att behålla honom.

Reinhart själv är dock tydlig med vad han hoppas på.

– Jag vill inte lämna, jag vill stanna här, säger Reinhart enligt TSN:s Chris Johnston.

Sam Reinhart sköt hela 57 mål och gjorde 94 poäng på 82 matcher under NHL:s grundserie och han kom därmed tvåa i skytteligan bakom Auston Matthews. I slutspelet stod han sedan för tio mål och 16 poäng på 24 matcher och totalt landade han alltså in på 67 mål och 110 poäng på 106 matcher under säsongen 2023/24.

TV: Florida Panthers vinner Stanley Cup 2024