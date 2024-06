ANNONS

3–0 i matcher har blivit 3–3 i Stanley Cup-finalen.

I natt väntar en sjunde och helt avgörande match mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers.

– Jag tror att Florida hade räknat med att vinna med 4–0 eller 4–1 i matcher, men i dagens läge så sitter de på pottkanten, säger Viaplays expert Håkan Södergren.

Vad som såg ut att kunna bli en seger i fyra raka matcher har i stället gått och blivit en redan klassisk finalserie. Efter att Florida Panthers gått upp i en 3–0-ledning i matcher har Edmonton Oilers hämtat ikapp underläget via tre raka segrar – och under natten till tisdag, svensk tid, väntar en sjunde och helt avgörande match i Florida för att kora årets Stanley Cup-mästare.

– Förändringen som skedde under de första tio minuterna i match fyra är rätt fascinerande. Det skulle någon hjärnskrynklare försöka skriva någon avhandling på, för det är inte ofta man ser det där hända. Det såg ut som att de hade bytt huvud på lagen. Även fast de låg under med 0–3 i matcher så trodde Edmonton på det fullt ut och hittade alla delar av sitt spel. McDavid drog lasset, men det är en fantastisk förändring i matchserien som jag kopplar till den där första halvan av första perioden i match fyra, säger Viaplays expert Håkan Södergren till hockeysverige.se.

Lyfter fram grovjobbarna: “Väldigt avgörande”

Hur kan det svänga så mycket i en finalserie som det gjort här?

– Det är det som är så spännande. Jag ska inte säga att det har varit några helt överlägsna segrar för Edmonton, förutom i match fyra, men det har hela tiden känts som att de haft lite extra att ta fram när det behövs. Det är en hel del mentalt som spelar in i det, tror jag. Jag tror att Florida hade räknat med att vinna med 4–0 eller 4–1 i matcher, men i dagens läge så sitter de på pottkanten.

Connor McDavid har varit finalseriens och hela slutspels stora förgrundsfigur. Megastjärnan har producerat 42 poäng (8+34) på 24 matcher i slutspelet, varav elva av dessa kommit på finalseriens sex matcher. Samtidigt som Södergren pekar ut superstjärnan som finalseriens stora utropstecken vill han även passa på att lyfta fram några andra spelare i Oilers.

– Jag måste få lyfta Oilers tredjeformation med Mattias Janmark, Connor Brown och Adam Henrique. På något sätt har den formationen varit väldigt avgörande. Man pratar ofta om en katalysator i lag och jag tycker att den kedjan fick fart på hela laget i match fyra. Det känns som att de har varit jävligt viktiga, både spel- och målmässigt, säger Södergren.

“Det här är en jävligt stor match”

Med breddspelare som bereder väg, producerande stjärnspelare och ett fullpumpat självförtroende åker Edmonton nu till Florida för att fullborda en närmast mirakulös vändning. Trots hur seriens momentum svängt helt och hållet till Oilers tror Södergren att Panthers hemmaplansfördel kan fälla avgörandet när säsongen nu ställs på sin spets.

– Florida kan lyckas förändra scenariot ytterligare en gång tack vare att de har hemmaplan. Nu är de nederlagstippade och går in i matchen utan egentligen några förhoppningar. De slår ur underläge – och att göra det i ett sådant här läge är inte helt fel. Det adderar en dimension i det hela. Jag tror att det är 51/49-fördel till Florida, faktiskt.

Vad tror du kommer att fälla avgörandet i natt?

– Det är lätt att säga att utvisningar eller att det är något sådant som ska fälla avgörandet, men jag vill säga att det är det lag som klarar av att hantera alla förhoppningar om att det här ska gå rätt väg. Att de klarar av att nollställa och bara spela, för det är inte så lätt som man tror. Det kommer att vara mycket tankar som far runt i huvudet på spelarna i en sådan här match. De som kan hålla sig borta från all uppvaktning, all hauss – det här är en jävligt stor match. Det lag som lyckas med det kommer vinna detta.

Oilers kan bli först – sedan 1942

Nattens match är den 18:e gången i NHL:s över 100-åriga historia som finalen går till en sjunde och avgörande match. Senast en finalserie krävde sju matcher var 2019, då St. Louis besegrade Boston med 4–1 och bara vid ett tillfälle har ett lag lyckats vända ett 0–3-underläge i en finalserie.

Senast det hände var 1942, då Toronto slog Detroit med 4–3 i matcher efter att ha vänt 0–3 till 4–3 i matcher.

– Man vet att det är lite unikt. Jag har själv spelat några helt avgörande SM-finaler och det är ett fåtal tillfällen det händer, att det blir avgörande matcher på det här sättet. Spelarna har väldigt få tillfällen att överhuvudtaget vinna Stanley Cup – och att nu få chansen att göra det i en match sju… Det är något att skatta sig lycklig över.

Den sjunde finalmatchen mellan Florida och Edmonton har nedsläpp klockan 02:00 under natten till tisdag, svensk tid.

