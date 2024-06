ANNONS

Det blir ett år till i New York för Kaapo Kakko.

Efter förlusten mot Florida i konferensfinalen, förlänger Rangers med 23-åringen.

Trots en tuff start på säsongen och skador som ställt till det under året, får Kaapo Kakko fortsatt förtroende i New York Rangers. Under torsdagskvällen (svensk tid) meddelar klubben att det finske toppvalet från NHL-draften 2019 har skrivit på en förlängning.

Säsongen med 14 mål och sju framspelningar i grundserien och slutspelet, följs upp av ett ettårskontrakt värt 2,4 miljoner dollar. Detta istället för en verklighet som free agent i juli.

Endast Jack Hughes valdes före Kaapo Kakko i NHL-draften 2019, men sedan dess har han inte alltid riktigt nått upp till de höjder som förutspåddes. 2022/23 är hittills hans enda hela säsong i NHL - och också den poängbästa med 40 på 82 grundseriematcher. Då som nu kunde han dock inte följa upp det i slutspelet. Trots detta blir det alltså ett sjätte år i Rangers.

