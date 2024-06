ANNONS

Västerås har hittat spännande spets inför 2024/25.

Kanadensaren, Jacob Hayhurst, ansluter på ett ettårsavtal.

– Det är en offensiv och kvick spelare med bra blick för spelet, säger sportchefen Niklas Johansson på klubbens hemsida.

92 poäng på 88 matcher i ECHL. Nu ska forwarden, Jacob Hayhurst, försöka överföra sin enorma poängproduktion till den europeiska och svenska hockeyn. Detta genom ett ettårsavtal med Västerås.

– Han är kreativ samt skicklig med pucken och kommer att passa bra in i den hockeyn vi vill spela, säger sportchefen Niklas Johansson på klubbens hemsida.

"Sagt att jag skulle passa perfekt in i den europeiska ishockeyn"

Den 175 cm långa Hayhurst tog vägen via USHL och college innan han 2020 klev in i ECHL. Därifrån spelade han sig till både lån och senare övergång till AHL. 2022/23 blev det sex poäng på 24 matcher där i Springfield Thunderbirds innan han klev ner i ECHL igen.

– Under hela min karriär så har tränare och spelare sagt att jag skulle passa perfekt in i den europeiska ishockeyn med min fart och teknik. Så nu kände jag att det var dags att ta steget över Atlanten pröva mina vingar i en ny miljö. Jag har haft fullt fokus på slutspelet senaste tiden men nu är det hög tid att börja Googla Västerås och sätta mig in i den gulsvarta hockeyhistorien, säger Hayhurst på Västerås hemsida.

