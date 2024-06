ANNONS

I fredags valde Dylan Sikura att lämna Skellefteå för spel i ryska KHL.

Nu uppges en annan SHL-spelare göra samma val – enligt ryska uppgifter ska nämligen Anthony Greco vara klar för en flytt till Ryssland.

Det är bara ett par dagar sedan som det stod klart att Dylan Sikura lämnar Sverige efter SM-guldet med Skellefteå och i stället flyttar till Traktor Tjeljabinsk i Ryssland.

Nu ser även en annan SHL-forward ut att göra den kontroversiella flytten till KHL.

Under helgen har det nämligen kommit ryska uppgifter som säger att Linköpings forward Anthony Greco är överens om ett kontrakt med Lada Togliatti och kommer att flytta till den ryska klubben till nästa säsong.

Lada Togliatti klev in i KHL igen förra året efter att tidigare varit en del av farmarligan VHL under ett drygt decennium. Laget utgår från staden Toljatti som ligger i södra Ryssland, ner mot Kazakstan. Under sin första säsong tillbaka i KHL så kom laget sjua i den östra konferensen och åkte ut direkt i åttondelsfinal.

Har spelat i både Frölunda och Linköping

Anthony Greco flyttade till Sverige 2022 då han skrev på för Frölunda. Han gjorde då 13 mål och 25 poäng på 47 matcher i grundserien och med det var han Frölundas bästa målskytt. I slutspelet blev det sedan 4+4 på 13 matcher och amerikanen var därmed Frölundas bästa spelare.

Han blev dock inte kvar i Göteborg utan gick länge klubblös innan han skrev på för Linköping i oktober 2023. Där var 30-åringen dock inte lika framgångsrik med sex mål och 15 poäng som facit på 37 matcher i både grundserien och slutspelet. Efter säsongen meddelade Linköping då att Greco lämnar föreningen.

Nu ser amerikanen alltså ut att i stället välja spel i KHL.

