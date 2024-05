ANNONS

Vimmerby forsätter att säkra upp pjäser inför den stora utmaningen i Hockeyallsvenskan.

Hugo Ollila blir nästa att förlänga och följa med upp i andradivisionen.

Efter tre år i Hockeyettan och Vimmerby kommer Hugo Ollila att ta nästa steg i sin karriär. Detta i och med att han nu förlängt med klubben för att följa med laget upp i Hockeyallsvenskan.

Den 24-årige forwarden tog vägen via Västerås juniorverksamhet innan han återvände till moderklubben, Linden, för att ta klivet in i Hockeyettan. Därefter bar det av till Vimmerby där han imponerat flera säsonger. Under kvalspelet upp mot hockeyallsvenskan var det exempelvis endast Eddie Levin som gjorde fler mål än Ollila. Han landade då på tolv poäng efter 13 matcher. Nu ska han spela i Hockeyallsvenskan för första gången.

TV: Tjeckien vinner guld på hemmaplan