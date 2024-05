ANNONS

Vancouver kommer inte stå vid sidan av dragkampen om Elias Lindholm.

Enligt insidern, Pierre LeBrun, väntas man kämpa för att behålla svensken.

Under gårdagen rapporterade Frank Seravelli på DailyFaceoff.com om hur Elias Lindholms värde på free agent-marknaden sjunkit markant - trots ett fint slutspel. Nu kommer nya uppgifter kring den eftertraktade svenskens framtid.

Under fredagen skriver TSN:s insider, Pierre LeBrun för The Athletic, att Vancouver Canucks väntas driva på för att behålla Lindholm i klubben. Detta samtidigt som han ser ut att bli en av de mest attraktiva centrarna på free agent-marknaden under sommaren.

Även LeBrun trycker just på att Lindholms färdigheter är eftertraktade och att hans pris kommer vara för högt för att han ska motstå att trilla ut på den öppna marknaden. Det skapar en tuff situation för den nuvarande klubben som samtidigt behöver hantera att åtta andra spelare blir unrestricted free agents.

Centern med rötterna i Gävle bytte Calgary mot Vancouver under säsongen och fick en flygande start med två mål i debuten. Därefter svalnade det av innan han fick en nyckelroll i slutspelet. Där blev det tio poäng på 13 matcher innan Canucks föll mot Edmonton Oilers i ett sjunde möte.

Free agent-marknaden i NHL öppnar den 1 juli.

TV: Elias Lindholms luriga framspelning