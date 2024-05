ANNONS

Mikael Ruohomaa blir kvar i Frölunda. Den finske veteranen har förlängt sitt avtal med klubben.

Via sin hemsida meddelar Frölunda att den finske veteranen Mikael Ruohomaa blir kvar i klubben även nästa säsong. Centern, som fyller 36 år till hösten, har skrivit på ett nytt ettårskontrakt.

– Vi är väldigt nöjda med att ha hittat en lösning tillsammans med "Micke". Vi ville gärna fortsätta med honom och så blir det nu. Han kom in bra under säsongen och passade in i gruppen, både socialt och spelmässigt. Båda är viktiga. Han hjälpte oss och gav oss ytterligare en dimension i spelet, säger sportchefen Fredrik Sjöström.

Växlade upp poängmässigt

Mikael Ruohomaa anslöt till Frölunda från MoDo under säsongen. Efter att ha stått för nio poäng på 20 matcher i nykomlingen växlade veteranen upp sin produktion efter flytten till Göteborg, där han stod för 15 poäng på 19 grundseriematcher samt ytterligare åtta poäng på tolv slutspelsmatcher med Frölunda.

Kontraktsförlängningen innebär att Frölunda i skrivande stund har 14 forwards under kontrakt inför nästa säsong. Fredrik Sjöström är alltjämt på jakt efter ytterligare en forwardsförstärkning för att ersätta Schweiz-flyktande Malte Strömwall.

– Framförallt handlar det om en ytterforward nu när Malte Strömwall försvann till Schweiz. Där ligger vårt stora fokus, säger Sjöström till Frölundas hemsida.

