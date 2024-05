Han är lagkapten i sitt klubblag. Nu blir Brady Tkachuk även lagkapten för det amerikanska VM-lag som Tre Kronor ställs mot i morgondagens premiär.

USA ställer ett spännande lag på benen i årets hockey-VM i Tjeckien. Nu har lagledningen utsett sin lagkapten och inte helt ologiskt föll valet på lagets största stjärna, Brady Tkachuk.

24-åringen är till vardags lagkapten för sitt Ottawa Senators i NHL och har trots sin unga ålder varit det under de tre senaste säsongerna.

De alternerande kaptenerna blir Chicago Blackhawks back Seth Jones, Columbus Blue Jackets dito Zach Werenski och New York Islanders forward Brock Nelson.

Brady Tkachuk has been named captain of Team USA for the IIHF World Hockey Championship. The alternates are Brock Nelson, Seth Jones and Zach Werenski.