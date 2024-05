ANNONS

Charlie Forslund startade säsongen med Faluns J18-lag. Sedan dess har det hunnit bli succé i Hockeyettan och ett allsvenskt kontrakt med Mora – och om en månad väntar ett läger anordnat av Los Angeles Kings.

– Jag har alltid vetat att om man gör bra saker så lönar det sig, säger den nyfyllde 18-åringen till hockeysverige.se.

FALUN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Charlie Forslund inledde säsongen med spel i Faluns J18. Sedan har resan gått snabbt, väldigt snabbt. Debut i Hockeyettan, kontrakt med Mora och camp med Los Angeles Kings inför draften.

– Några lag hade varit och kollat på våra matcher och det var då jag kom i kontakt med Los Angeles, berättar Charlie Forslund när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Lugnets skidstadion i Falun.

– Det jag ska åka på är en uppvisningscamp 10 juni i Zürich inför draften där det kommer vara träningar och internmatcher.

Blev du överraskad?

– Jag blev bara glad och tycker det är kul att få möjligheten att åka ner till Schweiz och visa upp mig.

Vilka förväntningar har du på den här trippen?

– Klart att jag har höga förväntningar. Dels att få träffa lite andra spelare i min åder och jämföra mig med dem.

Inför säsongen 2023/24, då du spelade J18 och J20 i Falun, kunde du då föreställa dig att vara aktuell för draften i sommar?

– (Skratt) Nej, det var inget som stod högs upp på listan då kanske, men jag har alltid vetat att om man gör bra saker så lönar det sig.

Charlie Forslund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Fick chansen i Hockeyettan – och tog den

Charlie Forslund har gått lite under radarn i Falun, men han har under säsongen tagit stora kliv i sin utveckling. Framför allt efter att han tagit steget in i Hockeyettan.

– Jag hade en bra försäsong, bra fys och hjälp av tränarna. Dessutom fick jag ganska mycket skjuts då jag fick debutera i A-laget.

Det blev nio mål och totalt 19 poäng på 19 matcher i Hockeyettan samt tre mål och totalt fyra poäng på tre matcher i kvalet för Forslund under säsongen.

– Det var stort att få vara med där. Grymt kul att få testa på den nivån. Att jag sedan tog chansen var viktigt, säger 18-åringen som berättar om debuten i A-laget.

– Jag fick redan på att jag skulle spela dagen innan. När jag kom till träningen sa tränaren ”Du är med i morgon”. Redan då blev jag lite nervös.

– Sedan var jag nervös när jag var i skolan innan matchen. Den var på en onsdagskväll mot Lindlöven. Jag tänkte bara att gå in och köra på, att det då skulle gå bra.

Valde mellan Leksand och Mora

Charlie Forslund har växt upp i Falu IF som klubb. En klubb som numera radar upp erfarna ledare. Tomas Jonsson, Torbjörn Johansson, Lasse Stenvalls son Jimmy Stenvall, Joakim Backlund, Calle Johanssons dotter Susanna och så vidare. Idag är Falu IF ånyo en klubb som har alla förutsättningar att etablera sig i Hockeyettan, men även på sikt titta högra upp.

– Sedan Tomas kommit tillbaka tycket jag att klubben tagit stora steg. Det är ett stort steg från tvåan till ettan, men klubben har hanterat det bra och kommer nog etablera sig i ettan framöver.

– Tobbe var min juniortränare innan han tog klivet upp. Han har trott på mig och hjälpt mig klara av att spela på den här nivån.

Tommy Jonsson och Torbjörn Johansson (infälld) har betytt mycket för Forslund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Nu väntar spel med Mora för 18-åriga talangen från Falun.

– Det fanns några lag att välja på och stod mellan de två klubbar som ligger närmast här, Leksand och Mora. Jag vet att Mora är väldigt bra på att utveckla unga spelare. Det var också på den vägen jag valde Mora, att jag vet att utvecklingsmiljön där är både utvecklande och väldigt bra för oss unga.

Kom Mora på tal redan innan du kom upp i Faluns A-lag?

– Nej, faktiskt inte. Då försökte jag bara fokusera på att göra det så bra möjligt här för jag visste att det då skulle öppna sig nya möjligheter. Jag försökte bara ta chansen här och visa hur bra jag är.

– Jag har en representant, Jonas (Thomsson). Han är väldigt schysst och en bra kille som hjälpt mig med allt det här. Utan honom hade det nog varit svårt för mig att fokusera ute på isen då det varit så mycket runtomkring. Det är jag tacksam för.

Växte upp som leksing

Var Leksand aktuellt?

– Ja, vi pratade även med Leksand och det stod i slutändan mellan dem och Mora. Valet föll på Mora vilket jag är jag nöjd över.

Vad vet du om Mora som förening?

– Det jag vet är att alla jag känner som spelat i Mora har pratat gott om klubben och sagt att är det någonstans här i närheten jag ska spela för så är det där.

Handen på hjärtat Charlie, var du leksing eller moring då du växte upp?

– När jag växte upp var jag faktiskt leksing, vilket de flesta här i Falun är i och med att Leksand är i högsta serien.

– Senaste åren har jag varit lite mer neutral och känner att Mora kommer bli bra för mig.

Hur ser din personliga målbild ut inför säsongen?

– Jag har en hög målbild, att få spela så mycket som möjligt på seniornivå, att få den chansen. Det är tänkt att jag ska inleda i J20, vilket Mora skrev när klubben presenterade mig.

“Alla där tror på mig”

Har du hunnit prata med coachen, Daniel Hermansson, om hur klubbens tankar och planer är kring din framtid i klubben?

– Ja, jag har haft lite dialog med honom och övriga som jobbar kring Mora.

– Han har sagt sitt om hur han ser mig som spelare, mina utvecklingsbitar och allt sådant. Jag vet att alla där tror på mig och kommer göra jobbet för att jag ska få en så bra utveckling som möjligt.

Vad är det som gör att du idag känner dig mogen för att ta steget till Mora och kanske få möjligheten att spela Hockeyallsvenskan?

– Jag har precis fyllt 18 år och allt det här med att flytta hemifrån kommer inte vara något problem.

Har du körkort?

– Jag håller på med det, men inte tagit ännu. Den processen är i gång så det blir så snart som möjligt. Det kan bli viktigt att ha bil så jag kan åka lite mellan Mora och Falun när det finns en lucka.

Charlie Forslund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Charlie Forslund har skrivit på för två säsonger med Mora. Första tiden kommen han gå i skolan på sin nya hemort.

– Sista året på gymnasiet. Jag kommer ta studenten där. Sedan har jag ett till år där det blir utan skola. Jag får då försöka hitta något vid sidan av.

Vad har du för intressen vid sidan av och kan tänka dig att jobba med?

– Det har jag inte tänkt på, men ska jag studera vidare får jag fundera lite på vad jag vill göra då.

Har du andra fritidsintressen?

– Ja, det har jag. På somrarna blir det mycket golf när det inte är fys, avslutar Charlie Forslund innan vi beger oss ut i ett ganska småruggigt Falun.

TV: Nördsnack med "Foppa": "Min klubba"